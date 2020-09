Se sei stufo o stufa di avere le borse sotto gli occhi e non sopporti più quelle inestetiche occhiaie violacee, allora ecco i consigli che fanno per te. Gli esperti di salute e benessere di Pdb sono andati alla ricerca di sistemi naturali per evitare di dimostrare più anni di quanti ne abbiamo. Le cause sono riconducibili a: stanchezza fisica e mentale, affaticamento della vista davanti ai monitor, tare genetiche e circolazione sanguigna poco attiva. Tè verde e tè nero i segreti per migliorare borse e occhiaie sotto gli occhi, senza spendere cifre esorbitanti in cosmetici.

La pelle invecchia con noi

Come è naturale che sia, la nostra pelle invecchia con noi, e, quella del viso è la più esposta. Se non volete sottoporvi a costosi interventi chirurgici, a lifting dai molti zeri, seguite allora i consigli alimentari della nostra Redazione. Eh sì, perché, rifacendoci alla tradizione egizia prima e greca e romana poi, vi suggeriremo gli alimenti che possono migliorare il vostro viso!

Perché i due tè

Tè verde e tè nero i segreti per migliorare borse e occhiaie sotto gli occhi, grazie ai loro antiossidanti. Entrambi attiveranno in voi le tre azioni principali per combattere le occhiaie:

idratare la pelle; fornirle antiossidanti e micronutrienti; non riempirla di zuccheri.

Tè verde e tè nero renderanno la pelle luminosa e plastica, non facendole mancare i nutrienti necessari.

Altri alimenti dalla nostra storia

“Historia magistra vitae” dicevano i latini: la storia è maestra di vita. Ovviamente i latini non conoscevano ancora il tè, ma molti altri segreti per la bellezza della pelle. Facendo nostro ancora una volta questo proverbio, vi suggeriamo gli alimenti che usavano le matrone dei padroni di mezza Europa:

uva; pompelmo; mirtilli; fragole; lattuga;

Abbiamo rigorosamente citato gli alimenti usati nella storia, ma ancora consigliati dai nutrizionisti, per idratare la pelle e allontanare borse e occhiaie. Ci permettiamo però anche di consigliarvi di limitare l’uso del sale in cucina, di proteggere gli occhi dal sole e fare degli impacchi di camomilla fredda sul viso!

