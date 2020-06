Tassi a zero e richieste di mutuo in crescita. Opportunità di acquisto per Mutuionline?

Con i tassi a zero si sta registrando un incremento delle richieste di mutui soprattutto nel canale online. Questa ripresa, però, non è legata a una ripresa del mercato immobiliare. La ripresa dei mutui, infatti, tornati a maggio ai livelli pre lockdown, più che l’effetto di una rapidissima ripresa dell’economia (che è di là da venire) è proprio l’effetto dei tassi. Dopo una leggera ripresa dell’Euribor in aprile, a maggio è tornato sui minimi e oggi quota a -0,46% a un mese e -0,27% a tre mesi.

Questa economica via di accesso al credito potrebbe favorire la ripresa del mercato immobiliare, i mutui sono già aumentati, in chiave investimento. Causa le incertezze, infatti, qualsiasi altro tipo di investimento è rischioso. L’obbligazionario perché infruttuoso, a causa di un rendimento nullo o negativo e l’azionario in preda a volatilità che si prevede in aumento esponenziale.

I tassi a zero, quindi, potrebbero favorire (hanno già favorito) la ripresa dei mutui che a loro volta potrebbero spingere il mercato immobiliare. L’unica cosa cui bisogna stare attenti è la formazione di una bolla dei prezzi come accaduto in passato.

Dal punto di vista dell’unico analista che copre il titolo il consenso su Mutuionline è Buy con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione rispetto ad esso del 20% circa.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Mutuionline

Il titolo Mutuionline (MIL:MOL) ha chiuso la seduta del 11 giugno a quota 18,02€ in ribasso dello 0,11% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul settimanale è rialzista, ma da ormai tre settimane, compresa quella in corso, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 17,079€-20,322€. Solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura settimanale potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura e il raggiungimento di quello più vicino (II° obiettivo di prezzo) comporterebbe una performance del 60% circa.

Al ribasso, invece, le quotazioni scenderebbero verso area 8€.

