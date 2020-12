Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I tartufini sono dei dolci che si presentano sotto forma di piccole palline della stessa dimensione e che possono essere personalizzate secondo i propri gusti. Pistacchio, cocco, cacao o nocciola sono solo alcune delle infinite possibilità di scelta. Ma il vero punto di forza di questo dessert dell’ultimo minuto è che esso non richiese cottura e si può consumare subito dopo averlo preparato. Ecco come realizzare deliziosi tartufini al pistacchio, al cocco e al cacao senza cottura si mangiano in un boccone.

Gli ingredienti per la preparazione:

a) 200 grammi di zucchero;

b) 200 grammi di ricotta;

c) 200 grammi di farina di cocco;

d) cacao a piacere;

e) granella di pistacchio a piacere;

Preparazione dei tartufini

I tartufini al pistacchio, al cocco e al cacao senza cottura si mangiano in un boccone e sono semplici da preparare. Si tratta di praline che non richiedono particolari abilità in cucina per essere preparati. Basta munirsi di una boule e di solo poca pazienza. All’interno del recipiente si inseriscono lo zucchero, la ricotta e la farina di cocco. I tre ingredienti vanno mescolati fino all’amalgama completa degli stessi tale da risultare un composto unico e colloso. Il risultato sarà ancora più ottimale una volta fatto rassodare il tutto nel frigorifero prima della fase successiva.

La preparazione va poi lavorata nelle mani per creare delle piccole palline (da qui il nome tartufini). A questo punto, può darsi libero sfogo alla fantasia e al proprio gusto. I tartufini si possono, infatti, personalizzare un po’ secondo il proprio piacere. Potranno essere passati nella granella di pistacchio ad esempio. I più abili potranno anche inserire all’interno della crema spalmabile di pistacchio o un pistacchio intero. Altra variante è quella costituita dalla farina di cocco che richiama l’interno del dolce, comune per tutte e tre le varietà.

Dentro può inserirsi una nocciola o una mandorla intera. In ultimo, li stessi possono essere fatti rotolare nel cacao dolce o amaro ed essere riempiti all’interno con un po’ di crema di nocciole. Niente di più facile e altrettanto buono per una ricetta salva tempo.