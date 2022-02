Si avvicina un weekend importante, quello di San Valentino. È il momento di iniziare a programmare la serata perfetta con il partner. Alcuni Lettori, poi, dovrebbero fare più attenzione di altri: sarà un periodo magico per loro.

Lo dicono le stelle, che favoriscono in particolare alcuni segni rispetto ad altri. Per loro, arriverà tanto amore a San Valentino e i prossimi giorni saranno cruciali per un nuovo equilibrio.

Le stelle prevedono davvero un rilancio per questi segni zodiacali, che vivranno momenti di intensa passione. Vediamo, dunque, di chi si tratta e iniziamo a delineare il quadro astrale di questi fortunati.

Anzitutto, Vergine vivrà un’aria di primavera anticipata. Con la loro sensibilità pronunciata, i nati sotto questo segno la sentiranno tutta.

Le giornate sono ancora fredde, ma i Vergine sembrano avere un sole dentro, un’energia gioiosa che colora non solo la loro vita ma anche quella di chi sta loro attorno. Soprattutto il partner, che non potrà fare a meno di notare questa luce. È un periodo favorevole anche per gli spasimanti e per i single.

Tanto amore a San Valentino per Vergine e questi 3 segni favoriti dagli astri

Il periodo è particolarmente florido anche per i Pesci.

Venti di passione, energie nuove e tanto romanticismo saranno alla base di queste giornate. I nati sotto questo segno ne saranno letteralmente travolti.

Le stelle portano buone notizie e tanti nuovi incontri soprattutto per i single. Le relazioni sentimentali andranno alla grande e gli astri inviano un consiglio alle donne che vogliono osare: questo è il momento giusto per un po’ di pepe. C’è quel completino intimo nell’armadio che aspetta solo di essere usato con saggezza.

Anche il Leone vivrà giornate incredibilmente positive, con un San Valentino esplosivo. I nati sotto questo segno dovranno solo capire come fare per dominare al meglio i propri impulsi. Chi riuscirà a farlo, ne uscirà vincitore. Pazienza e calma saranno armi preziose. È il momento giusto per farsi desiderare e lasciare che siano spasimanti e aspiranti partner a fare il primo passo.

Infine, sarà un bel periodo anche per lo Scorpione. Dopo tanto tempo il cielo torna a sorridere a questo segno, perciò non bisogna opporsi a questi venti fortunati. Bisognerà, però, stare attenti a non essere permalosi e a sdrammatizzare. L’ironia è una medicina che può portare a vivere nuovi scenari, sia per nuovi che per vecchi rapporti.

Approfondimento

San Valentino potrebbe rivelarsi davvero disastroso per questi 3 segni zodiacali destinati a perdere l’amore della vita