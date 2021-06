In estate dobbiamo fronteggiare i problemi legati alle alte temperature e al clima afoso e particolarmente umido, soprattutto in alcune zone del nostro Paese.

Certo, anche in inverno esistono diversi problemi legati al clima che vanno risolti. È altrettanto vero, però, che gli inconvenienti estivi a molti sembrano addirittura più complicati e difficili da fronteggiare. Il caldo, infatti, stancandoci e facendoci perdere innumerevoli energie, rende tutto più faticoso.

Un inconveniente imbarazzante

Se alcuni inconvenienti, quali ad esempio la spossatezza e la stanchezza, sono solo fastidiosi e difficili da sopportare, altri si rivelano anche piuttosto imbarazzanti. Parliamo ovviamente della sudorazione eccessiva, che in questo periodo colpisce tantissime persone.

Non molti lo sanno, ma oltre al vestiario e ai vari condizionatori e ventilatori, esistono anche altre cose che possiamo fare per evitare di sudare troppo. Come, ovviamente, ce ne sono anche altre che potrebbero, a nostra insaputa, aumentare questo inconveniente imbarazzante.

Tantissimi usano questa bevanda per rinfrescarsi ignorando che può far sudare di più

In un torrido pomeriggio d’estate è desiderio di molti quello di concedersi una pausa da ciò che si sta facendo per gustarsi una bella bevanda fresca, quasi ghiacciata. Bene, se in alcuni casi si tratta di un’ottima idea in grado di donarci le energie che ci servono, in altri potremmo pentircene. Vediamo perché.

Stiamo parlando della birra. Non ci poniamo troppa attenzione, ma la birra, anche se in quantità ridotte, contiene una componente alcolica.

Proprio per questo motivo, nei minuti successivi all’assunzione potrebbe incentivare il nostro corpo a perdere liquidi e, di conseguenza, a farci sudare. L’alcol infatti, così come la caffeina, stimola il sistema nervoso e con esso anche le ghiandole sudoripare, responsabili proprio di questo fenomeno.

Per quanto la birra sia una bevanda fresca e che regala una sensazione di freschezza non indifferente, dovremmo considerare questo dettaglio. Al mare o in una sera ventilata non potrà che donarci un senso di piacere, ma sotto il sole d’estate potrebbe non rivelarsi proprio un’ottima idea. Meglio infatti, in questi casi, concedersi una bella granita, o una bevanda fresca analcolica.