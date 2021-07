Il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione CRUI hanno pubblicato un bando per inserire temporaneamente 156 studenti nelle sedi centrali e periferiche del Ministero. Si tratta di un tirocinio rivolto a studenti di laurea magistrale o a ciclo unico iscritti ad uno specifico corso di laurea (qui la pagina). Inoltre, è bene precisare che possono partecipare coloro che studiano presso una delle Università aderenti al bando.

Vediamo i dettagli della selezione, come inviare la domanda ed entro quando.

Tantissimi tirocini disponibili in questo importante Ministero

Il tirocinio ha la durata di sei mesi, a partire da ottobre dell’anno in corso fino a febbraio 2022. Lo svolgimento del periodo formativo permetterà allo studente-tirocinante di ottenere un certo numero di crediti (detti anche CFU) necessari al conseguimento della laurea. È necessario avere una media ponderata degli esami non inferiore a 25/30esimi e aver ottenuto sino alla presentazione della domanda un certo numero di CFU. Nello specifico, si richiedono 40 crediti, se trattasi di laurea magistrale biennale, e 210 se a ciclo unico. È possibile inviare la domanda in modalità telematica entro e non oltre le ore 17.00 del 6 settembre 2021.

Cosa inserire nella domanda di partecipazione e assegnazione del punteggio

La candidatura deve contenere, a pena di esclusione:

il Curriculum Vitae;

il Curriculum universitario;

l’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000;

una lettera motivazionale di massimo 3000 parole;

la specificazione dell’offerta di tirocinio per cui si presenta la domanda.

Il Ministero e la Fondazione procederanno ad assegnare il punteggio ai vari candidati in base a diversi requisiti. Alla fine della selezione, comunicheranno alle Università i nominativi dei vincitori che saranno tenuti ad accettare o a rifiutare entro 3 giorni.

Una grande opportunità per entrare in una realtà statale e fare esperienza nel mondo del lavoro. Ecco perché è il caso di valutare per bene la possibilità di candidarsi per i tantissimi tirocini disponibili in questo importante Ministero.