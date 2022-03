Ormai da più o meno venti anni moltissimi stati europei hanno adottato l’euro come moneta. Tutti si sono dovuti abituare al cambio con la vecchia moneta e riconoscere le nuove banconote. Gli europei hanno detto basta fila ai cambi valuta per viaggiare in Europa e hanno cominciato a conoscersi ancora di più.

In particolare, ogni stato europeo che ha adottato l’euro, però, ha avuto e ha ancora la possibilità di coniare le monete e di scegliere le figure della parte posteriore della moneta. Noi italiani conosciamo bene le nostre: Dante, l’uomo vitruviano, l’opera di Boccioni, la Venere di Botticelli e molto monumenti.

Tuttavia, sia per errori del conio sia per edizioni più rare, alcune monete si scambiano su siti specializzati a un valore più alto del loro. Infatti, avremo tantissimi soldi e fortuna nella vita se troviamo una moneta da due euro abbastanza rara, vediamo di quale si tratta.

Quelle da due euro

Cominciamo col ricordare che la moneta da due euro è quella che, rispetto alle altre, ha un valore di scambio maggiore. Dunque, le zecche nazionali scelgono spesso questa moneta per raffigurare alcuni momenti importanti per la loro nazione.

Ad esempio, nel 2006 la moneta da due euro italiana ha raffigurato le olimpiadi invernali di Torino e, negli anniversari delle nascite di personaggi illustri, la moneta da due euro ha rappresentato la loro immagine. Pensiamo, ad esempio, a Boccaccio e Petrarca.

Anche la città del Vaticano ha la sua moneta da due euro che cambia dopo ogni elezione del Papa, raffigurando il nuovo pontefice.

In particolare, però, oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa raccontano la storia e sottolineano il valore di una moneta greca.

Tantissimi soldi e fortuna nella vita se abbiamo questa moneta da due euro nelle tasche o nel portafoglio

Le monete greche seguono la stessa logica di tutte le altre. Quando in Grecia si organizza un evento importante, la zecca dello stato lo raffigura sul dorso della moneta da due euro. Durante le olimpiadi di Atene del 2004 si è scelto di rappresentare questa importante competizione sportiva e nel 2010 la zecca ha pensato di ricordare la battaglia di Maratona. Tuttavia, la classica moneta da due euro greca rappresenta il mito della principessa Europa.

In particolare, nel 2002 sono state presentate due versioni di questa moneta. Una presenta una piccola lettera s incisa sulla stella centrale della corona esterna, l’altra non la presenta. La ragione è semplice: quelle con la lettera s nella stella arrivano dalla zecca finlandese che le aveva coniate perché la zecca greca aveva delle difficoltà.

Ebbene, le monete da due euro senza la s ora sono poche e valgono una fortuna. Sui principali siti di scambio monete sono vendute e comprate anche per migliaia di euro. Quindi, ogni volta che ci arriva una moneta da due euro in tasca sarebbe bene controllare.

Approfondimento

