Chissà quante volte abbiamo acquistato, anche a prezzi elevati, prodotti per pulire le nostre scarpe o borse. Spesso, proprio quel super prodotto da cui ci aspettavamo miracoli, lascia la macchia lì, esattamente come prima, più splendente che mai. Poi magari, sentiamo da un’amica che è riuscita a far ritornare come nuove quelle vecchie scarpe che non metteva da anni. E con che cosa poi?

Con una buccia di banana, o con il borotalco! Ebbene sì, se ad esempio la scarpa è unta, si può cospargere di borotalco e lasciare agire per circa tre ore.

Restiamo increduli, ed invece è proprio così. Tantissimi hanno capito l’importanza di pulire le scarpe con questi ingredienti che abbiamo in casa. Con questi rimedi naturali oltre ad ottenere un ottimo risultato, risparmieremo senza inquinare l’ambiente con spray e agenti chimici. Infatti, i prodotti che fra poco elencheremo, per la pulizia delle scarpe sono tutti facilmente reperibili in casa.

Pertanto, prima di disperarci perché la nostra borsa preferita o le nostre scarpe macchiate sono da buttare, proviamo a seguire uno di questi consigli.

La buccia di banana è un ottimo rimedio per lucidare le nostre scarpe. Gli oli che contiene, infatti, sono un lucidante naturale perfetto. Basterà strofinare la parte interna della buccia di banana sulla scarpa, e lucidare con un panno di cotone o di lana.

Inoltre, per lucidare, si può utilizzare anche il latte detergente su un batuffolo di cotone. Se non abbiamo a portata di mano il latte detergente, si potranno utilizzare latte e acqua. Anche le salviettine detergenti per bambini, offrono un buon risultato per la pulizia di scarpe e borse.

Altro semplice rimedio è riempire una bacinella di acqua tiepida con un po’ di sapone neutro, bagnarvi un panno. Pulire la macchia, con il panno ben strizzato. Altro ottimo lucidante naturale per le scarpe è l’olio d’oliva con qualche goccia di limone.

Ad ogni modo, prima di utilizzare questi rimedi, si consiglia di testare sempre su un punto nascosto prima di procedere. Con questi rimedi naturali, oltre a risparmiare, sarà facile e veloce pulire e lucidare le nostre scarpe e borse.

