Quando si festeggia una ricorrenza o comunque un’occasione importante si tende spesso ad esagerare a tavola. Del resto, una volta ogni tanto concedersi di mangiare un po’ di più rispetto al solito non potrà che farci del bene. Quando si tratta di una rara eccezione, infatti, non solo non corriamo il rischio di vanificare i risultati ottenuti ma aiutiamo anche la nostra mente a gestire meglio il regime alimentare prefissato.

Altri problemi

Effettivamente, quando parliamo di un’abbuffata unica e non reiterata nel tempo, i problemi non riguardano il peso o la forma fisica. In quanto, come detto, non subiscono importanti modifiche. I problemi che possiamo affrontare sono dunque più che altro relativi alla sensazione di gonfiore e alla fastidiosa presenza di gas intestinali. Molto frequenti quando esageriamo a tavola. Per questo motivo in tanti, dopo una giornata di grandi mangiate, sono alla ricerca di metodi per eliminare queste sensazioni. Così da sentirsi nuovamente leggeri e sgonfi.

Tantissimi fanno questo per sgonfiarsi dopo Ferragosto ma si rischia di ottenere l’effetto contrario

Con Ferragosto appena trascorso senza dubbio molte persone si ritrovano nella situazione appena descritta. Ovvero, alla ricerca di consigli e tecniche in grado di sgonfiare la pancia e facilitare la digestione. A dire il vero ne esistono diverse, come quella che abbiamo presentato svelando il segreto per cui tanti mangiano cinque mandorle dopo i pasti pesanti. Oggi continuiamo a parlare del gonfiore, ma soffermandoci su un metodo comune che però, per diverse ragioni, non risulta efficace. Vediamo di che si tratta. Infatti, tantissimi fanno questo per sgonfiarsi dopo Ferragosto ma si rischia di ottenere l’effetto contrario. Ci riferiamo al rimedio che prevede il digiuno per tutto il giorno successivo ad un’abbuffata o comunque una drastica diminuzione del fabbisogno calorico giornaliero.

Per quanto possa sembrare efficace si tratta in realtà di un atteggiamento controproducente. In quanto, non solo il gonfiore non sparirà, ma già dopo qualche ora torneremo a sentire fame. Andando così a mangiare troppo in un unico pasto e, verosimilmente, appesantendo nuovamente l’apparato digerente. Dopo una grande mangiata è importante tornare esattamente alle abitudini alimentari precedenti, senza compensare. Una buona idea può essere quella di inserire all’interno del programma giornaliero alimenti leggeri, freschi e che aiutino l’apparato digerente nel suo obbiettivo di ristabilirsi. Ad esempio, yogurt magro, cereali, verdure e frutta. Cibi, dunque, contenenti fibre e acqua, fondamentali per l’idratazione.