Gli appassionati di oroscopo sanno che quello cinese presenta delle differenze rispetto al nostro. Oltre alla divisione in anni, invece dei mesi, ci sono solo gli animali protagonisti. 12 anni tra un’annata e l’altra dello stesso segno, ma con delle caratteristiche diverse proprio per l’anno di nascita. Come accade per i nostri ascendenti. Poi, una differenza importante, ma meno nota è la curiosità di dividere gli avvenimenti nello stesso segno tra uomini e donne. Una curiosità che piace molto a chi ama gli oroscopi, sentendosi più coinvolto rispetto a quello tradizionale occidentale. Proprio nell’articolo di oggi vedremo la distinzione tra uomo e donna nel segno che per i cinesi dominerà il 2022, cioè la Tigre.

Energia e ottimismo per i maschietti

Tanta energia a disposizione per le Tigri in questo 2022. Soprattutto nelle prossime settimane, con l’arrivo della primavera e dell’estate. Le 3 caratteristiche che accompagneranno gli uomini della Tigre nei prossimi mesi saranno:

energia;

ottimismo;

coraggio.

Le stelle prevedono una serie infinita di possibilità e di sfide che avranno buonissime possibilità di finire nel successo. Attenzione che non ci saranno mezze misure per i “tigrotti”: nessun ripensamento di fronte anche alle battaglie più insidiose. La Tigre non si ritira mai, a costo di lasciarci la vita. Ma non sarà solo l’istinto a guidare questo fortunato segno. La ragione si farà sentire e accompagnerà sui campi di battaglia. Ogni traguardo sarà quindi possibile, sia in campo finanziario che amoroso per i nati negli anni:

1950;

1962;

1974;

1986;

1998.

Tantissimi e ricchi traguardi in arrivo per gli uomini nati nel segno cinese della Tigre ma le donne riusciranno a stupire con 3 colpi di scena a sorpresa

Se quindi l’uomo della Tigre sarà votato a un anno di battaglie vincenti, per la donna, ci sarà qualche trappola in più lungo il percorso. Le stelle prevedono infatti delle possibili follie d’amore. Pur essendo tradizionalmente sagge e intelligenti, le donne di questo segno rischierebbero un 2022 all’insegna della trasgressione. Anche a causa di improvvisi sbalzi d’umore, potrebbero esserci all’orizzonte delle vere e proprie “scappatelle”. D’altronde il 2022 sarà un anno di soddisfazioni anche per la Tigre in versione rosa. A, differenza però dei maschi, le donne cercheranno delle vie alternative al successo, ma con il rischio di incappare in qualche trappola in più. Tantissimi e ricchi traguardi in arrivo, ma attenzione a non eccedere con la smania di successo.

Approfondimento

Ecco che sognare questo simpatico ma raro animaletto potrebbe portare successo e denaro a fiumi secondo la cabala e la tradizione