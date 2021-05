WhatsApp è un’App di messaggistica spontanea la più usata e amata prevede la possibilità di mettersi in gioco. La società ha pubblicato tantissime nuove assunzioni da non perdere per Facebook e WhatsApp e come fare richiesta immediata. La società cerca personale da assumere alla sede centrale, Menlo Park e presso le altre sede di livello internazionale. Ad esempio, Stati Uniti, Brasile, Irlanda e India.

Tantissime nuove assunzioni da non perdere per Facebook e WhatsApp e come fare richiesta immediata

La società WhatsApp è stata fondata nel 2009 dall’ingegno da due ex dipendenti, Jan Koum e Brian Acton, della società Yahoo. Il nome della società nasce da un gioco di parole inglesi. Oggi, l’azienda ha la sua sede stabile in California in Menlo Park.

Inoltre, dal 2014, la società WhatsApp è entrata nel Gruppo Facebook Inc.

WhatsApp è gratuita ed è utilizzata pe inviare e ricevere foto, documenti, video, testi e ultimante ha riscontrato un enorme successo nelle chiamate vocali .

WhatsApp è disponibile per varie piattaforme, per smartphone Androidi, Windows Phone, iPhone e per Windows e Mac.

Come lavorare in WhatsApp o Facebook? Negli ultimi giorni la società ha aggiornato le offerte di lavoro sul portale della società.

Elenco offerte di lavoro disponibili

Le offerte di lavoro sono rivolte a vari profili, in particolare sono richiesti laureati in materie scientifiche e tecniche.

Ecco alcune figure ricercate al momento:

a) Project Manager, Spam;

b) Language Managers, Manager;

c) Localization Manager;

d) Ingegnere di support;

e) Direttore finanziario.

Per Facebook aperta una posizione per Ingegnere software, Tooling per sviluppatori.

Le posizione aperte sono tantissime, e la racconta delle candidature per lavorare in WhatsApp, è effettuata attraverso il portale web aziendale. Accedere all’area dedicata alle carriere dove è possibile trovare l’elenco di tutte le offerte di lavoro e le zone d lavoro.

Gli interessati alle offerte di lavoro attive di WhatsApp è possibile visitare la pagina dedicata “lavora con noi. E dalla stessa pagina è possibile inviare la propria candidatura allegando il curriculum vitae con l’apposito form online.