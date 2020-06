Tanti soldi per le famiglie ma nessuno ne approfitta. Perchè? Nella Legge di Bilancio 2018 è presente il bonus tv in vista di una trasformazione tecnologica nel 2021. I canali del digitale terrestre verranno trasmessi solo in alta definizione da settembre 2021. Nove mesi dopo, invece, entrerà in funzione un nuovo formato tecnologico Dvb-T2. Non è una cosa di poco conto, perché molti dei nostri televisori e decoder che abbiamo in casa non saranno più funzionanti.

Quanto spetta ad ogni famiglia?

Per incentivare la trasformazione tecnologica e spingere alla sostituzione di vecchie apparecchiature a quelle più moderne, il Governo istituì il bonus tv. Si tratta di un incentivo di 50 euro. Sono stati stanziati 150 milioni di euro fino al dicembre 2022. Di questa marea di soldi, poche famiglie ne hanno approfittato: sono circa 96mila. Lo Stato fino ad oggi ha speso 4 milioni 787 mila euro. La corsa ad accaparrarsi i restanti 145 milioni disponibili è solo all’inizio.

Come mai tanti soldi inutilizzati?

Sul deludente utilizzo del bonus tv incide anche la chiusura forzata delle attività commerciali durante il periodo di lockdown per il coronavirus. Le famiglie in questi mesi avrebbero potuto approfittare dell’incentivo ma avevano altro a cui pensare. Da marzo ad aprile i bonus assegnati alle famiglie sono stati circa 20mila. Il ritmo delle assegnazioni da maggio è cresciuto su livelli pre-Covid.

Perché cambiare sistema conviene

Tenendo in casa una tv oppure un decoder tecnologicamente avanzato si potranno vedere Netflix (NASDAQ:NFLX), Amazon Prime e le altre emittenti di nuova generazione.

Come funziona il bonus tv

Ogni nucleo familiare ha diritto ad un singolo bonus tv utile per l’acquisto di un televisore. Per ottenere l’incentivo, la famiglia non deve superare il valore Isee di 20mila euro. Occorre presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità. E’ il venditore stesso ad applicare lo sconto direttamente sul prezzo di vendita. Attualmente ci sono tanti soldi per le famiglie ma nessuno ne approfitta del bonus tv.