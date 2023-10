Tanti soldi e amore dal 9 al 15 ottobre per la Bilancia ma ecco quale sarà il segno zodiacale più sfortunato

La seconda settimana di ottobre si aprirà con sensazioni positive per i nati sotto al segno della Bilancia.

Gli ultimi mesi dell’anno porteranno serenità e gioia a molti segni zodiacali. Alcuni pronti a cambiare strada e a concentrarsi su ciò che amano davvero.in tanti, infatti, si sono resi conto che il lavoro non è la cosa più importante. Certamente ci vorrá tanta passione e impegno ma i risultati arriveranno. Provare è sicuramente meglio che rimanere con il rimpianto di ciò che avrebbe potuto essere ma non è stato. Per questo oltre alla lettura dell’oroscopo che, sicuramente potrebbe aiutare, si consiglia impegnarsi al massimo per ottenere ciò che si desidera. Ma quale sarà il segno più fortunato della prossima settimana e quale, suo malgrado, il più sfortunato? Da un lato abbiamo la Bilancia mentre dall’altra il Leone.

Tanti soldi e amore dal 9 al 15 ottobre per la Bilancia

Ottobre è il mese dei nati sotto al segno della Bilancia. Un mese che porta gioia e felicità a queste persone. Dal punto di vista professionale saranno tante le nuove opportunità che permetteranno alle Bilance di ottenere anche nuovi guadagni. Con questi extra ci si potranno togliere alcuni sfizi come un viaggio o, per le più modaiole, una nuova it bag. Meglio, però, non strafare e mettere da parte anche un piccolo gruzzolo per il futuro. Amore a gonfie vele ma attenzione a non essere troppo possessivi, questo potrebbe infastidire il partner. Meglio un po’di sana libertà che una gabbia costruita con gelosia e litigi. Non dimentichiamo, poi,la salute che per quanto di ferro potrebbe dare qualche problema. Meglio fare un check up per valutare il proprio stato fisico.

Leone

Se la Bilancia era tra i segni più fortunati sarà il Leone a guadagnarsi il gradino più basso della classifica la settimana dal 9 al 15 ottobre. Il nervosismo è nell’aria e per molti Leoni questo provocherà diversi problemi sia sul lavoro che dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro attenzione ai cambiamenti, bisogna sapersi adattare e imparare a lasciarsi scorrere addosso i problemi. Non sempre un qualcosa di semplice, anche quando si tratta di relazioni sentimentali. Per il Leone il periodo sarà difficile perché chi non ha un lavoro faticherà a trovare qualcosa da fare mentre chi ha intenzione di cambiare dovrebbe aspettare tempi migliori. Nelle difficoltà la soluzione. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, sarà bene imparare a rispettare le esigenze dell’altra persona. Spesso si tende a dare per scontati gli altri nella certezza che ci saranno sempre per noi. Non è così, meglio fare attenzione a come ci si rapporta con gli altri. Quindi, tanti soldi e amore dal 9 al 15 ottobre per la Bilancia ma il Leone sarà davvero sfortunato.

