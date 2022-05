Purtroppo, spesso e volentieri, quando si tratta di cani abbiamo alcune convinzioni sbagliate. Guardiamo la loro stazza e pensiamo subito che si tratti di cani troppo impegnativi e potenzialmente aggressivi. Per questo motivo sono ancora tanti i cuccioli che vengono abbandonati. Secondo il Ministero della Salute, i dati sul randagismo sono ancora molto alti in tutte le regioni. E contrariamente a quel che si crede, anche i cani di razza vengono abbandonati, non solo i meticci. Bisogna assolutamente invertire questa tendenza e adottare più animali nei canili, piuttosto che comprarli. Proprio per questo oggi parleremo di un cane che spesso patisce una brutta reputazione. Ma questi cuccioloni sono amici fedeli e instancabili compagni di avventura, se si dà loro la possibilità.

Tanti pensano che sia un cane aggressivo, invece questa razza è molto coccolosa e paziente anche con i bambini

Stiamo parlando del cane Corso italiano, una razza della famiglia molossoide. Forse anche a causa della stazza importante, questa razza è spesso considerata poco socievole. Il cane Corso in passato veniva usato come cane da bestiame e poi come cane da guardia. Cosa che poi ha attirato l’attenzione di malfattori che hanno iniziato a impiegarli nei combattimenti clandestini. Ma in realtà l’indole di questa razza è davvero molto docile, è un cane fedele al padrone e a tutta la famiglia.

Pregi di questo incredibile animale

Superata la falsa credenza popolare sulla loro aggressività, questi cani sono dei veri cuccioloni. Amano giocare, correre e sono davvero instancabili non solo come cani da guardia. Hanno un carattere molto paziente e sono estremamente intelligenti, oltre che ubbidienti. Si affezionano molto al padrone, per questo potrebbero soffrire molto quando rimangono soli in casa. È bene abituarli da subito, addestrandoli poco alla volta a rimanere soli in casa o in giardino.

Si tratta di un cane di taglia grande, soprattutto quando si parla di esemplari maschi. Per questo è comunque un cane impegnativo che ha bisogno di sfogarsi e consumare le energie. Ma si tratta di un cane tranquillo ed equilibrato, molto delicato anche intorno ai bambini, nonostante la stazza. È sempre fondamentale che ogni cane abbia uno spazio dedicato per dormire, certo. Ma in particolare, il cane Corso preferisce avere uno spazio in cui riposarsi dopo una giornata passata a scorrazzare. Bellissimo e imponente di ogni colore, forse il più bello è quello dal manto nero lucente ed elegante. Ma anche quelli dal manto tigrato o grigio hanno il loro perché.

Quindi, anche se tanti pensano che sia un cane aggressivo, questo cucciolone è davvero molto docile. Non lasciamoci influenzare dai luoghi comuni, piuttosto informiamoci e parliamo con qualche allevatore. Sono tante le razze di cani adatti anche ai più piccoli che non tutti conoscono. Esattamente come le persone, anche gli animali hanno un proprio carattere e purtroppo anche dei traumi. Un cucciolo cresciuto in un ambiente sereno vivrà serenamente e si comporterà bene tra la gente.

Approfondimento

Non è solo intelligente e maestoso, questo cane dalle origini ungheresi è davvero affettuoso e dolcissimo