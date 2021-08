Da sempre esistono individui pronti ad approfittarsi del prossimo per arricchirsi. Un’azione a tutti ben nota con il nome di truffa, un reato inserito nel codice penale. Questi manigoldi sono alla perenne ricerca di fantasiose soluzioni per trarre in inganno gli altri. Si muovono in un campo che sembra avere un’infinita gamma di possibilità e che adotta sempre nuove tecniche. L’avvento di Internet, in più, ha facilitato notevolmente i loro tentativi di imbrogli. Infatti, la possibilità di raggiungere tanta gente e in modi diversi, è un’occasione che sfruttano notevolmente. Vi è un continuo proliferare di frodi online, bisogna ad esempio prestare attenzione a queste 5 truffe online più diffuse del momento perché ci cascano ancora in molti, ma anche informarsi circa le altre modalità per evitarle.

Tanti non sono a conoscenza di questa nuova truffa in rete e rischiano di cascarci

Tutti abbiamo spesso sentito parlare di false lotterie. Queste, come sarà ormai noto, prevedono l’invio di un avviso di vincita accompagnato dalla richiesta di una somma per le spese di imposta. Naturalmente non vi è alcun premio, se non per il truffatore che riceverà il denaro di quanti ci saranno cascati.

La truffa di cui parliamo oggi, pur essendo una lotteria, invece è di genere diverso. Si tratta della lotteria multilevel o piramidale, così soprannominata per il suo particolare modo di procedere. In palio nella stessa vi è un prodotto costoso, solitamente tecnologico, per aggiudicarselo il partecipante dovrà compiere due passaggi. Il primo è versare una somma che, per far risultare appetibile l’iniziativa, naturalmente sarà inferiore al valore del montepremi. Dopo di che, allo stesso modo, dovrà far iscrivere altra gente alla lotteria. Quante più persone convincerà tanto più il proprio nome avanzerà nella lista in cui è inserito, avvicinandolo così al raggiungimento del premio.

Ma, come ben spiega la Guardia di Finanza, vincere è impossibile o quasi. L’unico a ottenerne sicuramente e realmente qualcosa sarà il promotore.

Come evitare i danni

Tanti non sono a conoscenza di questa nuova truffa in rete e rischiano di cascarci, con il risultato di poter incorrere in due situazioni alquanto spiacevoli. Infatti, non solo rischiano di perdere il proprio denaro ma, avendo coinvolto altre persone, anche di beccarsi una denuncia.

Il primo modo per evitare determinate dinamiche è realizzare l’assurdo divario che intercorre tra la somma da versare e il valore reale del premio. Ulteriori caratteristiche, che devono indurre alla diffidenza, sono le condizioni poco esplicative e dettagliate circa la vincita.

Bisogna sempre stare attenti, riflettervi e informarsi per evitare imbrogli. In ogni caso, qualora dovesse capitare, è bene tenere presente il seguente articolo: attenzione, ecco come comportarsi e a chi rivolgersi se si è vittima di truffa online.