Rituale della mattina e alleato di ogni risveglio, il caffè ci inebria tutti i giorni con il suo profumo inconfondibile. L’aroma intenso e il colore scuro, poi, rendono unica questa bevanda amata e bevuta dappertutto. Corto o lungo, forte o dolce, a ciascuno il suo caffè quando più lo desidera.

Purtroppo, però, come ogni piacere, anche questo nettare dal colore scuro nasconde le sue criticità. Infatti, un consumo eccessivo potrebbe causare non pochi disturbi al nostro organismo, dallo stomaco sino alla testa. In un precedente articolo abbiamo parlato dei suoi effetti indesiderati sul nostro stato emotivo e in particolare sullo stress.

Il potere eccitante della caffeina, infatti, non si concilia affatto con uno stato di nervosismo e di agitazione personale. Inoltre, chi soffre di problemi gastrointestinali rischia di subire un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ma allora, cosa si fa in questi casi? Noi della Redazione abbiamo un’idea.

Tanti non sanno che questo caffè distende i nervi e stimola la mente

La nostra idea è un’invitante alternativa al classico caffè, ormai presente in quasi tutti i bar e molto consumato anche a casa. Stiamo parlando del caffè al ginseng, ottimo alleato del benessere e fonte di energia e vitalità. Grazie al suo sapore delicato e alla sua dolcezza naturale, è possibile gustarlo sia al mattino che come bevanda, come se fosse un tè.

Il ginseng non è altro che una pianta dalle ottime proprietà per l’organismo, proprio come sostengono gli esperti. Importanti studi dimostrano che un suo consumo regolare può alleviare la stanchezza, donare una sensazione di relax e attivare le funzioni cerebrali. Spesso sottovalutato e forse addirittura snobbato, in realtà tanti non sanno che questo caffè distende i nervi e stimola la mente.

Non solo mente e stato emotivo, il ginseng è ottimo anche per accelerare l’attività intestinale, ma attenzione ad alcuni accorgimenti.

Buono sì, ma senza esagerare e con qualche accortezza

Eccedere non va mai bene, specialmente in presenza di determinate condizioni di salute. Si consiglia, proprio come il caffè, di non esagerare se si soffre di problemi emorragici e cardiovascolari, ma non soltanto. Coloro che assumono specifiche terapie farmacologiche, tra cui alcuni antibiotici, dovrebbero evitare di consumare il caffè al ginseng perché potrebbero interferire tra loro.

In questi casi, suggeriamo di rivolgersi al proprio medico curante che fornirà le informazioni più precise e dettagliate in merito. Buono e amico della salute, richiede tuttavia qualche accortezza in caso di specifiche patologie e di assunzione di farmaci.