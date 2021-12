Spesso succede che dopo una lunga giornata sentiamo i piedi gonfi e affaticati e questo può essere causato dalla calzatura che indossiamo oppure dalla postura errata.

A volte, invece, può essere causato da un’alimentazione troppo ricca di sale; per questo dovremmo mantenere una dieta sana ed equilibrata.

È importante anche abbondare con verdura e frutta di stagione, mangiando anche le arance tipiche di questo periodo dell’anno e ricche di vitamina C.

Molti non sanno però che per fare il pieno di vitamina C basterebbe quest’inaspettata erba aromatica dal profumo inebriante che spesso utilizziamo per aromatizzare le pietanze.

Tanti non lo sanno ma per alleviare i piedi gonfi sarebbe utile questo ingrediente preziosissimo per assorbire l’umidità in casa

È fondamentale prenderci cura dei nostri piedi ed un pediluvio ci farà sentire coccolati, oltre ad avere notevoli benefici su questa delicata parte del corpo.

Potremmo infatti prepararne uno in casa, basterà utilizzare acqua calda, ma non bollente, e metterla in una bacinella capiente.

Essendo però un rimedio naturale, bisognerà verificare di non avere dei problemi di tipo sanitario rivolgendosi al proprio medico di base che potrà esprimere un parere specifico.

In questo caso, potremmo utilizzare alcuni cucchiaini di sale grosso che sembrerebbe avere la capacità di alleviare la problematica dei piedi gonfi.

Questo straordinario ingrediente, inoltre, sembrerebbe essere in grado di assorbire in modo naturale l’umidità che si trova tra le nostre mura di casa.

Proprio riguardo il sale, questo prezioso oggetto che sta letteralmente spopolando aiuterebbe a ridurre l’umidità e purificare l’ambiente, oltre ad essere decorativo.

Ecco come preparare il pediluvio, nel quale dovremo tenere a mollo i nostri piedi per venti minuti circa con del sale grosso e dell’acqua.

Saranno sufficienti due cucchiai di sale grosso per un litro d’acqua, senza esagerare con le quantità.

Potremmo poi aggiungere circa quattro gocce di olio essenziale 31, che viene ottenuto proprio dalla miscelazione di diverse erbe.

In alternativa, anche il sale di Epson è molto utile per effettuare il pediluvio, sia per chi soffre per i piedi gonfi che i piedi freddi.

Dovremmo solamente aggiungerne 30 grammi nella bacinella insieme all’acqua calda.

Questo sale contiene il solfato di magnesio che, nel momento in cui viene sciolto nell’acqua, verrà assorbito dal nostro corpo in modo naturale.

Contrastiamo anche i piedi freddi

L’olio di sesamo potrebbe risultare utile se ci troviamo ad affrontare questa fastidiosa problematica.

Per scaldarli, infatti, potremmo massaggiarli dolcemente per alcuni minuti procedendo verso il polpaccio.

Quando avvertiremo il calore diffondersi nel piede sarà il momento in cui potremo indossare delle calze di lana che ci manterranno al caldo.

