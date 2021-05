La Redazione di ProiezionidiBorsa quest’oggi illustra ai Lettori le incredibili proprietà di questo pesce azzurro, ottimo per tantissime ricette, ma poco “sponsorizzato”. Tanti lo snobbano ma non sanno che questo è il miglior pesce azzurro, magro super-economico e importante per il nostro organismo. Infatti, pochi conoscono la bontà di questo pesce azzurro, ricco di proteine e omega 3 oltre ad essere particolarmente digeribile fa bene al cuore. Stiamo parlando del cosiddetto pesce spatola, detto anche pesce bandiera o sciabola. In realtà, il suo nome scientifico è Lepidopus caudatus.

Ha una forma allungata, quasi come un nastro, presenta poche spine, ha un colore bianco/argento brillante. Può arrivare addirittura ad una lunghezza di circa 180/200 cm, con un peso di 7/8Kg. È un pesce d’acqua salato molto diffuso in Calabria, Sicilia e Campania. È considerato un pesce povero, nonostante sia ricco di tante proprietà nutrizionali. Infatti, come tutti i pesci azzurri, è ricco di omega 3, Sali minerali e vitamine. Inoltre, gli acidi grassi del tipo di omega 3, controllano i trigliceridi nel sangue, proteggendo il sistema cardio circolatorio.

Il pesce sciabola, bandiera o spatola, come dir si voglia, è un pesce magro, altamente digeribile. Inoltre è ricco di vitamine e di proteine. Inoltre, come tutti i pesci azzurri, aiuta a combattere il colesterolo e a combattere l’invecchiamento. Ha un sapore delicato e, cosa che può rendere felice chi odia la lisca, è che questa si stacca facilmente. Ha un sapore così delicato che si presta a tantissime ricette. È ideale da cuocersi alla brace, da fare marinato o da friggere.

Proprio come illustrato nell’articolo “Involtini di pesce bandiera, un piatto light ed elegante pronto in 20 minuti”. Nel napoletano, spesso viene utilizzato per preparare la parmigiana di pesce bandiera. I suoi filetti vengono impanati e fritti, proprio come nella classica parmigiana di melanzane, e poi si condiscono con melanzane e pomodori. Può anche cuocersi in padella, con olive, capperi e limone. Insomma, in qualunque modo, questo pesce considerato povero, arricchirà il nostro organismo di tante vitamine e proteine, in modo semplice e peraltro a poco prezzo. In genere il prezzo medio, varia tra 5 e 7 euro – massimo 12 euro. Ecco perché conviene acquistare il pesce bandiera.