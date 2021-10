Quando le temperature si abbassano, i primi a risentirne sono i nostri capelli. Si dice sempre che in estate il sole e il mare rovinino la chioma, ma forse dimentichiamo gli effetti nefasti del freddo sulle nostre ciocche. Capelli sfibrati, disidratati, punte rovinate e cute sensibile non sono solo i risultati di un’estate in spiaggia, ma anche dei mesi più freddi.

Se i primi a risentirne sono proprio loro, la seconda è certamente la pelle. Anche in questo caso, ecco che ci ritroviamo con gambe quasi squamose e il viso rosso e irritato a causa del clima rigido. A tutto questo c’è un rimedio, o meglio più di uno, e sono innanzitutto le maschere nutrienti e le creme super idratanti.

Bene, abbiamo parlato di viso e corpo, in particolare delle gambe, ma siamo sicuri che non abbiamo dimenticato qualcosa? Noi crediamo proprio di sì.

Tanti lo dimenticano e altri lo snobbano questo prodotto in realtà fondamentale durante l’inverno

Certo che abbiamo dimenticato qualcosa, le mani. Spesso trascurate, le mani rientrano tra le parti del corpo che più risentono del freddo invernale e degli sbalzi termici. Pensiamo ad esempio ai geloni che non ci permettono neppure di sfiorare una superficie rigida o di prendere le chiavi in tasca. Quando sono molto screpolate rischiano addirittura di spaccarsi, come si usa dire comunemente. È ovvio che si tratti di un modo di dire, ma si intende di una vera e propria lesione cutanea più o meno superficiale. Nei casi più gravi si assiste a sanguinamento della pelle, ma non spaventiamoci troppo perché anche in questo caso possiamo ricorrere ad alcuni rimedi. Il primo è sicuramente la protezione attraverso dei guanti appositi, il secondo è proprio il prodotto che tanti sbagliano a non utilizzare.

La crema che non dovrebbe mai mancare

Non la crema per il corpo o il viso, ma quella per le mani. Tanti lo dimenticano e altri lo snobbano questo prodotto in realtà fondamentale durante l’inverno e che dovremmo tenere sempre a portata di mano.

In commercio ne esistono tantissimi tipi, dalle creme più dense e idratanti a quelle più leggere e delicate. In base al tipo di pelle e alla presenza di eventuali lesioni, possiamo scegliere la tipologia più adatta a noi. Si trova al supermercato, nei negozi di beauty ed anche in farmacia e non solo in varie consistenze, ma anche di diversi prezzi e profumazioni.

Insomma, non abbiamo nessuna scusa: quest’anno ricordiamo di inserire anche la crema per le mani tra i prodotti da acquistare in vista del freddo.