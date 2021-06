Il finocchio è da sempre un alimento naturale che favorisce la digestione. In molti però non sanno che tramite una precisa lavorazione è possibile ottenere un olio essenziale di finocchio dagli straordinari effetti benefici su corpo e mente. Tanti lo conoscono come digestivo ma usato così ha tantissimi altri incredibili poteri da sperimentare. È possibile acquistarlo nelle erboristerie e nei negozi green o comodamente da casa attraverso il Web. Esistono davvero molte ragioni per cui utilizzarlo per il proprio benessere quotidiano e questa guida intende aiutare i Lettori a scoprirle tutte.

Che cos’è e per cosa usarlo

L’olio essenziale di finocchio è un olio distillato in corrente di vapore partendo dai semi di questa pianta. In commercio è possibile acquistarlo in comode boccette di vetro normalmente ambrate per preservarne le proprietà. Quest’olio è infatti digestivo, antispasmodico e allevia i dolori legati al ciclo o i fastidi della menopausa.

In questi ultimi due casi viene direttamente massaggiato sulla pelle e subisce la stessa applicazione se usato contro la ritenzione idrica. Trova larghissimo utilizzo anche in aromaterapia perché pare in grado di calmare l’ansia e sembra avere effetti positivi sulla mente. Il prezzo per 10 millilitri varia dai 5 ai 13 euro ma sembrano bastare davvero poche gocce per ottenere gli effetti desiderati.

A livello digestivo agisce in particolare sul colon e ha effetti benefici in caso di stipsi e gonfiore addominale. Molti lo inalano per migliorare tosse e sintomi tipici del raffreddore. Massaggiarlo sul ventre aiuta a ridurre il dolore da ciclo stimolando il flusso mestruale e ha un ottimo effetto sui sintomi della menopausa. Questo perché l’olio essenziale di finocchio è ricco di fitosteroli.

Ma esso è ottimo anche se usato sulla pelle, ad esempio per mitigare gli effetti della pelle grassa. È quindi possibile usarlo sia per via orale che massaggiato direttamente sulla zona interessata da uno di questi disturbi particolari. Per decongestionare le vie respiratorie è possibile inalarlo.

Consigliamo di valutare dosi e tempi di assunzione direttamente con il proprio erborista o fitoterapista. E per conoscere un olio essenziale altrettanto benefico ma prodotto a partire da una comune pianta aromatica ecco una precedente guida.