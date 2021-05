La cucina è una perfetta unione di abilità, passione e ispirazione. Con le giuste ricette e con le idee più creative è possibile preparare dei veri capolavori culinari. La carne è da sempre la regina indiscussa dei secondi piatti e il gusto non può non conquistare il palato di tutti i commensali.

Ma la Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa intende mostrare tanti eccellenti modi di insaporire divinamente ogni carne anche all’ultimo minuto e da provare subito. Con questi piccoli tocchi la carne acquisterà un gusto ancor più avvolgente, rendendo impeccabile la ricetta. Ecco cosa sapere al riguardo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questione di condimento

Una buona materia prima è già una grandissima partenza. Individuato il taglio di carne che più fa al caso proprio come marinarla e quali spezie o condimenti aggiungere? Una marinatura perfetta riesce a esaltare tutta la tenerezza del taglio e a intensificarne il sapore di ogni boccone.

Per una prima perfetta marinatura a base di spezie mescolare un po’ di birra, olio di sesamo, sale grosso, pepe macinato, aglio e origano. Essa è perfetta per insaporire hamburger e carni con l’osso. Basterà massaggiare la carne per avere un prodotto super saporito e gustoso.

Ma ecco subito altri dei tanti eccellenti modi di insaporire divinamente ogni carne anche all’ultimo minuto e da provare subito.

Sapore speziato

Per conferire alla carne un aroma di spezie mescolare pepe nero, paprika, aglio e cipolla in polvere, curcuma e sale. Si tratta di un insieme di polveri secche da distribuire e massaggiare sulla carne per conferirle un sapore quasi orientale, perfetta per carni alla griglia.

Un piccolo jolly

Per una marinatura più semplice e adatta a tutte le tipologie di carne suggeriamo di usare la salvia e un po’ di succo di limone. Aggiungere senape, sale e olio d’oliva. Aggiungere anche aglio o cipolla per completare e l’eventuale scorza di un po’ del limone.

Marinarla ore e ore prima permetterà ai sapori di diffondersi per tutto il taglio. Quando però c’è poco tempo consigliamo di servirla come una sorta di salsa d’accompagnamento.

Una salsa per carni bianche e rosse

Per pollo, agnello o tacchino consigliamo di servire insieme alla carne una salsa a base di olio, prezzemolo, sale, acciughe e capperi. Frullare tutto nel mixer fino a ottenere una purea densa. Per le carni rosse, invece, mescolare senape, maionese, miele, olio d’oliva e pochissimo aceto.

Un olio aromatizzato

Per un perfetto olio da versare sulla carne cotta suggeriamo di mescolare olio d’oliva, aglio, prezzemolo, peperoncino, scorza di limone e pochissimo vino bianco.

Approfondimento

E per conoscere tanti altri segreti per insaporire la carne ecco subito un’altra piccola guida.