Tra le verdure più gustose di questa stagione non possiamo non citare i carciofi.

Sono dei buonissimi ortaggi, perfetti per preparare deliziosi contorni di secondi piatti di carne o pesce o condimenti per un buon primo piatto. Il vantaggio dei carciofi è che il loro sapore è molto versatile, non è troppo invadente e accompagna bene diversi alimenti.

Possiamo usarli per preparare delle buonissime lasagne per il pranzo della domenica, ma anche sfruttarli per preparare un ottimo contorno di stagione. Per farlo, molte persone li saltano semplicemente in padella, altri li arrostiscono nella friggitrice ad aria, ma pochi conoscono la sfiziosissima ricetta che stiamo per vedere.

Prepareremo insieme un secondo di carne, magro e altamente digeribile, ideale per mangiare bene, mantenendosi leggeri. Potremo usare sia la carne di vitello che quella di manzo magro, entrambe morbide e molto magre.

Ecco come pulire i carciofi

Iniziamo dal primo passaggio, quello che riguarda la pulizia dei carciofi. Prima di tutto, dovremo togliere le spine, la punta e le foglie più esterne, che sono anche quelle più dure.

Ora dovremo pulirne anche il gambo, eliminando la parte finale e lo strato esterno. Ricordiamo, però, che buttare gli scarti dei carciofi sarebbe un vero peccato, per questo motivo.

A questo punto, il carciofo sarà morbido e potremo tagliarlo in quattro parti.

Arrivati al centro dell’ortaggio, dovremo eliminare la peluria chiara tipica di questa verdura, utilizzando uno scavino o un cucchiaino. Dopo aver tagliato i carciofi a listarelle, potremo iniziare a cucinare.

Tanti cuociono i carciofi in padella o li arrostiscono nella friggitrice ad aria ma pochi conoscono questi sfiziosi involtini di carne magra

Il piatto che andremo a preparare è molto leggero e si prepara in soli 30 minuti.

Versiamo le listarelle di carciofi in pentola, aggiungiamo uno spicchio di aglio, un filo d’olio e lasciamo cuocere il tutto per qualche minuto.

A questo punto sistemiamo le fette di carne su un piatto e posizioniamo su ognuna di queste una fetta di provola o scamorza. Versiamo sul formaggio un po’ di carciofi e una fetta di mela di 1 centimetro.

Un invitantissimo sapore dolce e salato

Chiudiamo la fetta di carne su se stessa per creare un involtino, e avvolgiamo il tutto con una fetta di speck, quindi infilziamo con uno stuzzicadenti.

Il sapore dolce della mela, unito al tocco saporito dello speck, creeranno una combinazione perfetta.

Ripetiamo i passaggi con tutte le fette, e facciamo cuocere in forno statico a 200° C per circa 20 minuti, voltandoli a metà cottura.

Ovviamente, il tempo di cottura potrà variare in base alla potenza del nostro forno, quindi monitoriamo gli involtini quando staranno cuocendo. Tanti cuociono i carciofi in padella o preferiscono arrostirli, ma ciò non accadrà più dopo aver scoperto la ricetta di questi strepitosi involtini.