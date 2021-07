Negli ultimi anni, la dieta vegetariana e quella vegana si sono diffuse sempre di più nel nostro paese. Che sia per la salute, per l’ambiente o per gli animali, sempre meno persone scelgono di mangiare carne e derivati animali. Ma c’è un problema: tanti credono che la carne si trovi solo nel prosciutto, nella bistecca o nell’arrosto, ma purtroppo non è così.

Tanti credono di mangiare cibo vegetariano ma questi alimenti comuni nascondono brutte sorprese

I casi di cibi che contengono carne o altri prodotti animali sono in realtà più numerosi di quanto si pensi. Un esempio eclatante, ma di cui pochi sono a conoscenza, è quello dello strutto. Lo strutto è sostanzialmente il grasso del maiale, ed è usato nella preparazione di dolci e prodotti da forno.

Per esempio, la ricetta tipica della piadina romagnola prevede proprio l’utilizzo di questo ingrediente, così come buona parte delle focacce vendute nei panifici liguri. Molto spesso, lo strutto viene usato anche nella preparazione del pane, dei grissini o dell’impasto per la pizza. Infine, tanti sono i dolci che contengono lo strutto: la cialda del cannolo siciliano, per esempio, prevede di norma il suo utilizzo. Inoltre, alcuni alimenti vengono spesso fritti nello strutto, come le frittelle o chiacchiere di carnevale. Quindi, tanti credono di mangiare cibo vegetariano ma questi alimenti comuni nascondono brutte sorprese.

Le alternative allo strutto

Quando si cucina in casa una ricetta che prevede lo strutto, questo si può tranquillamente sostituire con altri grassi di origine vegetale, come ad esempio l’olio d’oliva. Nel caso in cui ci si trovi al ristorante o in vacanza, la cosa migliore da fare è chiedere espressamente se un certo prodotto contiene o meno lo strutto. Riconoscerlo solo per il gusto, infatti, è praticamente impossibile. Inoltre, un’altra cosa da fare è cercare dei posti dove andare e dove vendano prodotti vegetariani, così da essere ancora più certi di non ritrovarsi a stomaco vuoto.