Per le più svariate ragioni potremo ritrovarci al lottare nel buio per bloccare un addebito non voluto. Un importo errato, non coerente con quello in fase d’acquisto, un abbonamento sconosciuto o un pagamento non effettuato sono fra le cause principali. Tuttavia, anche in caso di furto fisico o dei dati della carta di credito potrebbe essere necessario contro le azioni di malintenzionati. Tanti ci cascano ma pochi sanno come bloccare all’istante un pagamento con carta di credito evitando giri di telefonate a vuoto. Le istruzioni sono piuttosto simili per ogni banca e per inviare reclamo ci vogliono davvero pochi minuti.

In quali casi è possibile richiedere il blocco di un pagamento con carta di credito? Oltre a quelli già presentati sopra, il pagamento di un bene o di un servizio mai utilizzato potrebbe essere accettato come causale. Come muoversi e chi contattare bloccare una transazione programmata ed essere rimborsati?

Ogni banca mette a disposizione del cliente un canale diverso per fare richiesta di blocco di un pagamento con carta di credito. A seguito della domanda, comprensiva di alcuni dati fondamentali per procedere, sarà aperta una pratica riservata. I tempi per la chiusura ed il rimborso non sono fissi e dipendono dai tempi di elaborazione di questa.

I due canali maggiormente utilizzati sono via telefono e via internet. Nel primo caso, un operatore della nostra banca ci guiderà nelle fasi di registrazione della domanda ed apertura della pratica. Nel secondo, invece, avremo a disposizione un form online da compilare ed eventualmente inviare all’indirizzo email di assistenza.

Come contattare la banca?

In base alla soluzione scelta cambiano i contatti per fare la domanda. Facendo alcuni esempi, Hype offre la possibilità di contestare un pagamento attraverso l’invio del modulo di contestazione, presente sul sito web, a hello@hype.it. ING invita il cliente ad inviare reclamo compilando il modulo presente nell’Area Riservata. Più in generale, nel caso in cui non sapessimo chi contattare, ci basterà visitare la pagina dedicata del nostro istituto bancario. Per scoprire come bloccare un pagamento con carta di credito, potremmo provare a ricercare su internet “Contestare pagamento” e aggiungere il nome della banca.

