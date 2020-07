Cosa succede, di norma, a chi presta soldi? Che resta sempre fregato, dice un vecchio detto. E la legge, purtroppo, conferma la saggezza popolare. Questo perché le procedure di recupero del credito previste dalla nostra legge sono farraginose e costose. E soprattutto incerte. Esistono tanti buoni motivi per non prestare soldi ad amici e parenti. Cerchiamo di vedere quali siano.

Tanti buoni motivi per non prestare soldi ad amici e parenti

Quando si prestano soldi a un amico o un parente lo si fa quasi sempre in modo informale, cioè senza la firma di contratti o quietanze. Questo perché nei rapporti intimi appare come un gesto di diffidenza voler ottenere a tutti i costi una traccia scritta. Tuttavia, in assenza di documenti sarà poi difficile per il creditore dimostrare eventualmente il proprio diritto dinanzi a un giudice. Peraltro, anche la testimonianza non può essere ammessa per rapporti contrattuali superiori a 2,58 euro (le vecchie 5.000 lire). E’ un limite irrisorio, ma risale al 1942. Da allora non è stato più aggiornato all’inflazione, per dire.

Si potrebbe superare il problema facendo un bonifico. In tal modo si potrebbe consentire di ricostruire anche a distanza di molto tempo lo spostamento del denaro. il bonifico infatti è uno strumento di pagamento tracciabile. Ma neanche questo basta a dimostrare il prestito. Difatti il debitore potrebbe sostenere che si è trattato di un regalo. Quindi spetterebbe al creditore provare il contrario, ossia l’esistenza del prestito. La Corte di Cassazione, nel incertezza tra prestito e donazioni, ha affermato anche in passato che prevale quest’ultima. In pratica, in assenza di prova contraria, le somme si considerano regalate e non prestate. E già questo è un buon motivo per non prestare soldi ad amici e parenti.

Prima di iniziare ad insistere telefonicamente o ad intentare un’azione giudiziale, bisognerebbe sempre assicurarsi che il debitore abbia qualcosa da perdere. Cioè che possa avere dei beni che possano essere pignorati. Il più delle volte, però, i privati possono avere già il quinto dello stipendio bloccato. Oppure non hanno contratti di lavoro regolari. In questo caso non darà migliori risultati neanche un pignoramento sul conto in banca. Non è neanche possibile sapere, prima del prestito, quali siano i beni intestati all’amico o al parente. Questo perché per poter accedere all’anagrafe tributaria e dei conti correnti è necessario avere in mano già una condanna del giudice, o un decreto ingiuntivo. Un prestito è un po’ un salto nel vuoto, che si fa sperando nella correttezza altrui più che nella tutela legale.

Tempi e costi del recupero del credito

Per recuperare 1000 euro, ne servono almeno altrettanti per le spese legali e per l’avvocato. In più, non avrete neanche la certezza di ottenere ciò che vi spetta. E’ del tutto svantaggioso azionare la macchina giudiziaria quando il valore dell’importo da recuperare è esiguo. Ciò perché ci sono da pagare le imposte e la parcella del legale. Se poi il debitore non intende pagare neanche con la condanna del giudice, ci saranno da spendere soldi ulteriori per l’esecuzione forzata, e quindi per l’ufficiale giudiziario. Tutto ciò è a carico del creditore. Anche i tempi non sono a favore del creditore. Per recuperare un credito ci possono volere dai sei mesi a un anno, se il debitore paga con le buone. Altrimenti i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente qualora si debba procedere al pignoramento.

Un ultimo buon motivo per non prestare soldi ad amici e parenti

In Italia non pagare un debito non è reato. Lo diventa solo se al momento della richiesta del prestito il debitore fornisce rassicurazioni false sulle proprie condizioni economiche e sulla propria solvibilità. In tal caso si può parlare del reato di insolvenza fraudolenta. Al contrario, se si dovesse eccedere con le richieste telefoniche o di persona per farsi pagare, potreste essere denunciati voi stessi per molestie, o nei casi più gravi per stalking. Insomma passereste facilmente dalla parte della ragione a quella del torto.