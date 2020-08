Settimana interlocutoria per le piazze azionarie europee mentre Wall Street continua a tirare diritto. Si procede a livello grafico e di tendenza sempre in ordine sparso per le Borse mondiali. I prossimi giorni dovrebbero essere di conferma o smentita e capiremo se Wall Street farà girare tutti al ribasso oppure si procederà ulteriormente al rialzo.

Nella nostra solita rubrica dove effettuiamo analisi e segnaliamo opportunità sui mercati oggi andremo a spiegare i tanti buoni motivi per comprare un titolo azionario sottovalutato all’inizio di un rialzo. Ci riferiamo al titolo Caltagirone Editore (MIL:CED) che ha chiuso la giornata di contrattazione del 7 agosto in rialzo del 3,67% a 0,79.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,72 ed il massimo a 1,11. Il titolo continua scendere da diversi anni, basti pensare che nell’anno 2000 ha segnato il massimo a 12,231.

Quando finirà questa carambola ribassista? Quali sono i livelli da monitorare con attenzione di breve. medio e lungo termine?

Tanti buoni motivi per comprare un titolo azionario sottovalutato all’inizio di un rialzo

Iniziamo la nostra analisi dal calcolo del fair value. In base al modello di valutazione del discounted cash la società che opera come casa editrice di quotidiani in Italia dovrebbe quotare 2,97. Ai livelli attuali quindi “insiste” una sottovalutazione del 276% ca.

Ci sono altri motivi che devono far prendere in considerazione eventuali acquisti e vengono dai grafici. Dal mese di marzo di quest’ anno da 0,72 a 0,87 si è formata una stretta fase laterale che potrebbe essere giunta alle sue battute finali.

Quale strategia di investimento applicare?

Comprare a mercato con stop loss a 0,747 ed obiettivo primo a 0,84. Questa è la vera resistenza da superare e che potrebbe creare qualche impasse al rialzo che attendiamo. Riteniamo comunque che il movimento iniziato venerdì possa andare ben oltre 0,84 e portarsi nei prossimi 1/3 mesi verso l’area 1,10/1,20.

Si procederà per step.