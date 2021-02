Chi l’avrebbe mai detto che un elisir di giovinezza potrebbe essere una federa? A quanto pare, utilizzare un certo tipo di materiale su cui dormire porta molti benefici. Non solo alla pelle ma anche ai capelli. Un segreto che stiamo per svelarvi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa.

Il sonnellino di bellezza

Una frase che si sente spesso. Per mantenersi giovani si dovrebbe dormire almeno 8 ore a notte. E va quindi aggiunto, scegliendo il materiale giusto. Stiamo parlando della preziosissima seta. Pare che dormire su una federa di seta porterebbe 4 principali benefici. Primo tra tutti, eliminerebbe quei brutti segni del cuscino. Chiamati anche rughe da sonno. Sarà capitato a tutti di svegliarsi con i segni del cuscino, che anche dopo aver lavato il viso non vanno via. Ebbene, usando una federa di seta si può eliminare il problema. Infatti la morbidezza della seta fa sì che le pieghe non siano così marcate sul tessuto. E di conseguenza non si trasferiscano sul viso.

Un altro beneficio viene sicuramente dal fatto che è un tessuto naturale. Che assorbe meglio il calore corporeo e rimane sempre fresco. Cosa utilissima perché evita che si sudi, così si riposa anche meglio.

Tanti benefici per pelle e capelli con questa federa morbida e lussuosa

Ma uno dei benefici più importanti è che la sete non trattiene il grasso della pelle. Contrariamente agli altri materiali, infatti, non assorbe neanche creme e trattamenti. Quindi si ha la garanzia che la crema notte faccia il suo effetto, senza temere che finisca tutta sul cuscino. Ma inoltre permette alla pelle di rimanere idratata perché la lascia respirare meglio. Quindi nessun poro occluso, e in teoria potrebbe ridurre anche la formazione di brufoli. Anche se non esistono prove scientifiche a riguardo.

E in ultimo, ma non meno importante, renderebbe i capelli morbidi e più forti. Il cotone pur essendo una fibra naturale, per la sua composizione tende a rendere crespi i capelli. Anche a causa della frizione della testa sul cuscino durante la notte. Invece la seta non lo fa. La seta riesce a trattenere poca umidità rispetto agli altri tessuti. E questo contribuisce a non seccare i capelli e quindi a farli rimanere morbidi. Inoltre, ridurrebbe anche la formazione di nodi.

Ecco quindi i tanti benefici per pelle e capelli con questa federa morbida e lussuosa. Grazie alla seta la nostra pelle risplenderà e sembrerà più luminosa. In più, è sicuramente una coccola da concedersi. Per sentirsi delle regine in camera da letto.

