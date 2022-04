Chi è spesso affaccendato tra le incombenze del lavoro, di casa e della famiglia è sempre alla ricerca di qualcosa di veloce da mangiare. Purtroppo per andare dietro alla rapidità del pasto, tendiamo a consumare più spesso di quel che dovremmo cibi precotti o confezionati.

Tuttavia basta usare un po’ di fantasia ai fornelli per mangiare rapidamente, con gusto e in modo salutare. Ad esempio nella ricetta di oggi troviamo tanti antiossidanti e vitamine oltre che ad una buona dosa di acidi grassi amici della salute.

Gli ingredienti

Protagonisti della preparazione saranno i peperoni, ortaggio ricco di vitamine ed antiossidanti. Tra questi risaltano la vitamina A, B, C ed E utili alla salute della pelle, della vista, delle difese immunitarie e del metabolismo. I peperoni, inoltre, sarebbero ricchi di selenio e manganese, coinvolti nell’azione antiossidante, e di potassio utile alla salute del cuore.

La fonte di acidi grassi omega 3 e 6, invece, sarà ricavata dai pinoli anch’essi ricchi di antiossidanti alleati nella lotta ai radicali liberi.

Ma vediamo come mettere insieme gli ingredienti e ricavarne un piatto sano e veloce.

Tanti antiossidanti e vitamine in questo primo piatto cremoso da cucinare in pochi minuti a pranzo e cena

Per preparare il nostro velocissimo primo piatto avremo bisogno di:

mezze maniche;

peperone giallo;

pinoli;

tonno fresco;

basilico;

scalogno.

La preparazione è molto semplice e parte dal taglio dello scalogno che dovrà essere messo in padella con poco olio. Aggiungiamo un pizzico di sale per fare in modo che non bruci e non appena sarà leggermente appassito, e non soffritto, mettiamo in padella anche i peperoni. Questi dovranno essere prima sbucciati per poi essere ripuliti dei filamenti bianchi interni e dei semi.

Facciamo saltare in padella i peperoni per qualche minuto per poi bagnarli con un mestolo di acqua di cottura della pasta per renderli morbidi. Così facendo, in circa 5 minuti i peperoni saranno cotti e potremo frullarli. Una volta ottenuta la crema, lasciamoci in infusione delle foglie di basilico che daranno uno splendido aroma. Nel frattempo avremo già messo la pasta a cuocere e non ci resta che dedicarci a pinoli e tonno.

Ultimi ritocchi

Molto semplicemente dovremo tostare rapidamente i pinoli in padella e procedere a tagliare il tonno fresco in piccoli cubetti a mo’ di tartare. Quando la pasta sarà cotta, condiamola con la salsa di peperone, aggiungiamo i pinoli e mettiamo al centro la battuta di tonno.

