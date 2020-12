Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I pori della pelle possono costituire un inestetismo per moltissime persone. I pori aperti determinano, alla vista, dei fastidiosi buchini aperti sul viso. Le cause sono tantissime, ma altrettanti sono i rimedi. Ci sono davvero tante soluzioni per chiudere i pori della pelle in modo naturale.

Perché i pori del viso si aprono

Prima di addentrarsi nelle possibili soluzioni, è fondamentale comprendere la causa scatenante di questo inestetismo. Ciò servirà a individuare il trattamento naturale più efficiente. La pelle potrebbe presentare pori dilatati innanzitutto per una detersione inadeguata. Il lavaggio quotidiano del viso, lo struccarsi ogni sera prima di andare a dormire e l’idratazione sono l’ABC della cura della pelle.

Altre volte, i pori dilatati sono il prodotto genetico di una pelle assai grassa e che richiede frequenti scrub e pulizie del viso. Il rapporto ideale è, in questo caso, quello di effettuare scrub per tre volte alla settimana. Anche l’argilla bianca, quella grigia o la verde sono un validissimo rimedio per pelle grassa. L’importante è non esagerare mai o intervallare con delle maschere idratanti durante la settimana.

Altra causa è l’alimentazione, molto spesso ricca di carboidrati, grassi e derivati del latte come i formaggi. Questi rendono la pelle naturalmente più oleosa, per cui bisogna contenerne il consumo se non si vuole far dilatare i pori.

I rimedi naturali

Le cause della comparsa della dilatazione dei pori sono tantissime, ma esistono anche tante soluzioni per chiudere i pori della pelle in modo naturale. Un primo rimedio consiste nel chiudere i pori con un tonico facilmente realizzabile a casa. Per farlo, basterà mescolare dell’acqua con dell’aceto di mele, in parti uguali. Esso si conserva in un recipiente chiuso per molto tempo e, per applicarlo, basta strofinarlo con un dischetto di cotone sul viso.

Il tempo di posa non deve essere prolungato; circa due minuti saranno sufficienti. Lo stesso può farsi con il succo di limone, da applicare sul viso non troppo spesso durante la settimana.

L’avena è un altro alimento con la capacità di restringere i pori della pelle. Si può creare una maschera lasciandola in infusione per una notte in un bicchiere di latte circa. Mandorle, cetrioli, banane e miele sono altri ingredienti validi.