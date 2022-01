Siamo in inverno, fa freddo e spesso il tempo è grigio. In condizioni così, quello che ci vuole è una bella serie per tirarci su il morale. Per fortuna la scelta è molta, soprattutto se si ha un abbonamento a un servizio streaming.

Oggi consigliamo una serie disponibile su Netflix che, se vogliamo fare qualche risata, fa proprio al caso nostro. Si tratta di un’opera forse un po’ poco conosciuta, ma che riesce ad essere simpatica e intelligente allo stesso tempo. Ci aspettano, infatti, tante risate e tante stelle del cinema in questa grande serie TV in streaming.

Il successo di pubblico e critica

Oggi accendiamo Netflix e guardiamo una bella puntata di Community. Se facciamo questo nome ad un esperto di serie, apprezzerà di sicuro, perché si tratta di una serie che ha avuto un grande successo tra gli intenditori.

La trama di Community è molto semplice. Essa parla di un gruppo di sei persone di varie età, dai 20 ai 60 anni, che si iscrivono a un community college. Si tratta, detto semplicemente, di una sorta di università adatta a persone di tutte le età, abbastanza comune negli Stati Uniti. Tra i sei protagonisti si formerà una grande amicizia e passeranno un sacco di disavventure insieme.

La serie conta 110 episodi in totale, tutti ricchi di risate e di comicità spesso assurda.

Tante risate e tante stelle del cinema in questa grande serie TV in streaming

Questa serie è stata adorata dai critici e ha ottenuto in breve tempo il supporto di una nicchia di pubblico adorante. Tra le ragioni del successo si trova la sceneggiatura sopra le righe del creatore di Community, Dan Harmon, che è celebre anche per aver scritto Rick and Morty.

Inoltre, ci sono le grandi performance degli attori protagonisti. Tra questi troviamo, ad esempio, Donald Glover, conosciuto al grande pubblico come cantante con il nome d’arte di Childish Gambino. C’è anche Ken Jeong, che tutti conoscono per aver interpretato Leslie Chow in Una notte da Leoni. Anche qui Jeong offre una prova d’attore che fa sbellicare dalle risate.

Community gode inoltre della partecipazione di tanti ospiti illustri, come John Goodman, Jack Black e John Oliver, che appaiono in ruoli minori.

Insomma, se vogliamo divertirci e passare un po’ di tempo con il buon umore, questa è la serie che dobbiamo scegliere.

Approfondimento

Ecco quali sono le serie Netflix che hanno avuto più successo nel 2021 e che tutti dovremmo vedere.