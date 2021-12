In questo periodo così buio, dove il sole cala prestissimo, ci fa bene una risata, per portare un po’ di luce nelle nostre giornate. Un buon modo per farlo è guardare qualche bel film o serie TV simpatica.

La scelta per fortuna è molto ampia, soprattutto per chi ha un abbonamento a un servizio streaming. Ad esempio, non tutti conoscono l’eccezionale film in streaming che ci farà sbellicare tutti dalle risate. Di opere come questa, che possono portare il sorriso in questo periodo, ce ne sono molte.

Oggi conosciamo una serie TV molto simpatica, che è disponibile su Netflix e che ci può garantire molte ore di allegria. Troveremo, infatti, tante risate e spensieratezza in questa straordinaria serie disponibile su Netflix.

La grande serie

Oggi parliamo di “The Good Place“. Si tratta di una serie con un setting soprannaturale e con protagonista l’attrice Kristen Bell. La Bell è diventata famosa al grande pubblico soprattutto dopo aver interpretato la liceale Veronica Mars nell’omonima serie, tra il 2004 ed il 2007. Ora torna sullo schermo per una serie davvero molto ispirata.

La protagonista, di nome Eleanor, muore in un incidente al supermercato, travolta da dei carrelli.

All’improvviso, si sveglia in un luogo chiamato “The Good Place”, che corrisponde sostanzialmente al nostro Paradiso. Lì le viene spiegato che è finita in quel posto perché nella sua vita si è sempre comportata in maniera molto positiva. Tuttavia, non è vero ed anzi lei è sempre stata una persona piena di difetti.

Eleanor si rende quindi conto che c’è stato uno scambio di persona, e quindi cerca in ogni modo di comportarsi bene così da garantirsi il suo posto nella parte buona dell’aldilà. Se non ce la fa, finisce nel “Bad Place”, che ricorda l’Inferno cristiano.

Tante risate e spensieratezza in questa straordinaria serie disponibile su Netflix

Insomma, le premesse sono molto bizzarre. Per ben quattro stagioni la serie continua a sorprendere e a divertire lo spettatore. Se decidiamo, quindi, di seguire “The Good Place” ci divertiremo per un bel po’ di ore.

Questa serie è stata molto apprezzata dal pubblico e anche dalla critica. Kristen Bell è infatti stata candidata ai Golden Globe e anche la serie ha ottenuto una nomination per questo premio.

Molto gradita è stata anche la performance di un altro attore importante della serie, ovvero Ted Danson. Questo attore, già famoso per la sitcom “Becker”, anche qui ha dato il meglio di sé, ottenendo il plauso della critica.