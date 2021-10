Se siamo abbonati a un servizio di streaming, abbiamo tantissime serie tra cui possiamo scegliere per passare qualche ora nel relax. Ci sono drammi, commedie, miniserie emozionanti e tanto altro. Tuttavia, se non siamo esperti, può essere difficile scegliere bene.

Quindi, se ad esempio siamo appassionati di opere drammatiche è impossibile non guardare su Netflix questa serie TV fenomenale che ci lascerà senza parole. Se invece vogliamo qualcosa di più leggero, possiamo continuare a leggere questo articolo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Oggi, infatti, vogliamo presentarvi una serie che ci intratterrà per tanto tempo, facile da seguire e adatta a tutti. Infatti, ci saranno tante risate e spensieratezza in questa imperdibile serie Netflix piena di grandi star.

Due amici e un caffè

Oggi scopriamo “Comedians in cars getting coffee“, un talk show molto particolare condotto da Jerry Seinfeld. Seinfeld è l’attore che è diventato famoso per la serie che porta il suo nome ed è oggi uno dei comici più rispettati d’America. Insomma, è una persona molto simpatica con cui deve essere piacevole andare a prendersi un caffè.

A proposito di caffè, questa serie parla proprio di questo. Infatti, quello che succede in ogni puntata è molto semplice: Seinfeld va a casa di una celebrità diversa, spesso un comico. Si presenta con una bella macchina d’epoca, anch’essa diversa ad ogni puntata. Porta, poi, la celebrità a prendere un caffè in un bar vicino. Cominciano così lunghe chiacchierate, scandite da fragorose risate e battute che fanno sbellicare.

Tante risate e spensieratezza in questa imperdibile serie Netflix piena di grandi star

Insomma, è chiaro che “Comedians in cars getting coffee” non offre storie complicate e difficili da seguire, ma semplicemente un momento di relax.

Seinfeld ospita ogni volta ospiti di altissimo calibro, come Jim Carrey, Ricky Gervais, Tina Fey, Alec Baldwin, David Letterman, e tanti altri. In un episodio è persino presente l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Si tratta sempre di grandi nomi, che tra una risata e l’altra raccontano qualche aneddoto carino o mostrano qualche curiosità sulla loro vita. Jim Carrey, ad esempio, nel tempo libero dipinge e fa vedere a Seinfeld alcune delle sue opere.

Per godersi appieno questa serie non è necessario guardare tutti gli episodi, perché tanto sono scollegati l’uno dall’altro. Basta semplicemente cercare le celebrità che ci stanno più simpatiche e guardare le puntate in cui compaiono, preparandoci a tante risate. Non dobbiamo nemmeno dedicare tanto tempo a questa serie, perché ciascun episodio dura meno di 20 minuti.