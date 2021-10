È giunta forse inattesa nei giorni scorsi la notizia che George Bezos, proprietario di Amazon non è più l’uomo più ricco del Mondo. Sorpassato in questa classifica momentaneamente da Elon Musk fondatore di Tesla, leader delle vetture elettriche. Sicuramente importante, al di là di questa classifica provvisoria, l’incredibile avanzata di Amazon negli ultimi anni. E lo dimostra anche l’apertura continua di siti logistici in Italia. Amazon che, come molti altri siti, si è rafforzato economicamente negli ultimi due anni con le vendite a domicilio. Ma facciamo attenzione alle tante promozioni e sconti immediati acquistando online i vestiti su questi 2 siti considerati convenienti. Abbiamo preso come riferimento i 2 canali commerciali di shopping su Internet più utilizzati dal pubblico internazionale.

Amazon la fa da padrone anche nella moda

Per chi avrebbe potuto pensare di non vedere Amazon anche in questa classifica, ecco una piccola delusione. Infatti, il settore moda del colosso americano è sul podio assieme a Zalando e Spartoo. Sicuramente rafforzati anche dalle applicazioni che con un semplice click, permettono di acquistare e ricevere gli acquisti in pochissimo tempo. Con la possibilità di pagare attraverso il sistema della carta di credito prepagata, con Paypal e le maggiori carte di credito.

Tante promozioni e sconti immediati acquistando online i vestiti su questi 2 siti considerati molto convenienti

Considerato ancora adesso uno dei migliori siti di shopping online, Amazon Moda appoggiandosi alla propria promozione Prime, garantirebbe anche la consegna gratuita. Abbiamo parlato di questa opzione in un articolo dedicato, che suggeriamo di leggere. In molti sbagliano a non approfittare di queste offerte di Amazon in queste ore della giornata. Questo, perché, abbonandoci a Prime, potremmo recuperare velocemente la spesa del canone, semplicemente acquistando durante il corso dell’anno. Comoda e veloce l’applicazione che ci permette di acquistare e pagare i vestiti con un solo click.

Il più amato nello shopping vestiti

Mentre Amazon è un pluri-contenitore, Zalando è considerato il sito più frequentato dagli appassionati e acquirenti di moda. Qui possiamo trovare moltissime marche e griffe di abbigliamento internazionale. Attraverso la registrazione, ci sarà la possibilità di diventare clienti, usufruendo anche del servizio di spedizione ed eventuale reso gratuiti. Cosa importante è però fare tutto entro i 14 giorni dall’acquisto, così come previsto dalla legge. Oltre alle carte di credito sono accettate le transazioni a mezzo bonifico bancario.

