In questo periodo tanti sono i segnali di ripresa in vari settori di lavoro. Anche se, purtroppo, alcune aziende sono state costrette a chiudere, altre hanno avuto il modo di riprendersi e addirittura creare posti di lavoro. Imprese italiane e straniere, quindi, sono in un periodo di crescita e cercano nuovi elementi da assumere.

Per esempio ci sono tante possibilità d’impiego nei negozi Primark in tutta Italia e specialmente nel nuovo punto vendita di Catania. La catena di franchising è irlandese e vanta quasi 400 punti vendita in Europa e in America. Lavorano per Primark più o meno 700.000 dipendenti. In Italia i negozi sono in diverse città del centro-nord. A dicembre il brand sarà presente anche al Sud, con un punto vendita a Catania, e dopo seguiranno altre aperture. Ma cosa vende Primark? Nei loro negozi si trovano capi d’abbigliamento, tanti prodotti per la casa, tutto ciò che riguarda il settore beauty e anche le scarpe. I primi negozi sono stati aperti a Dublino nel 1969 e da allora è stato un crescendo, con la presenza in tanti paesi.

Per quanto riguarda le posizioni aperte per il punto vendita di Catania, troviamo:

addetto alle vendite, al visual merchandising, al cash office e al magazzino: in generale, il candidato deve fornire un ottimo servizio ai clienti, sia nell’assistenza alla vendita che nelle operazioni di pagamento. Massima cura al negozio per l’esposizione della merce e la gestione dei camerini. Chi ambisce a questi ruoli deve avere predisposizione a lavorare in team, passione per la moda, attitudine al lavoro con clienti, disponibilità al part time flessibile tutti i giorni della settimana;

store manager e department manager: per questo lavoro, invece, il contratto è full time. Chi assume questi ruoli dovrà formare e gestire un team di lavoro di almeno 10 colleghi; sarà responsabile del settore commerciale del proprio settore e del riordino della merce. Il candidato deve essere dinamico, avere già gestito un team, avere maturato un’esperienza di almeno 2 anni nel settore del retail/GDO e deve essere disposto a un eventuale trasferimento;

sales floor supervisor: chi sarà assunto con questa mansione avrà un inserimento al 3° livello del CCNL Commercio. Il candidato ideale deve avere uno spirito collaborativo, essere un affidabile punto di riferimento, aver già coordinato un team ed essere disponibile ad un eventuale trasferimento.

Per maggiori informazioni e per candidarsi, basta andare sul sito dell’azienda, scorrere in basso l’homepage e cliccare su “Lavora in Primark”.