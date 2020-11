Trascorrere tante ore al computer, specialmente in questi tempi dove le distrazioni e le occasioni per uscire all’aria aperta sono poche, ha ripercussioni sulla salute.

Sappiamo che può causare problemi alla schiena, all’umore, alla linea. Un’altra delle insidie portate da schermi onnipresenti e vita sedentaria, sono fastidi agli occhi.

Anche quando non insorgono disturbi visivi come astigmatismo e miopia, questo stile di vita mina il benessere degli occhi causando secchezza e prurito. Con l’avanzare dell’età questi disturbi diventano ancor più intensi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Secchezza e prurito oculare possono avere molte cause

Il problema può insorgere o peggiorare a causa del fumo, dello smog, dell’eccessiva esposizione al sole o della permanenza in ambienti troppo secchi o polverosi. E ovviamente in caso di allergie, malattie o per effetti indesiderati di alcuni farmaci che alterano la lacrimazione. Le donne sono più colpite degli uomini.

Oggi si sa che anche tante ore davanti allo schermo possono causare o aggravare questo disturbo molto comune. Il motivo è una combinazione di fattori: ambiente poco umidificato, sforzo visivo e stress, postura innaturale. Oltre al computer, anche smartphone e tablet possono avere quest’effetto.

Per la concentrazione e per lo scivolamento in avanti del collo, si tende chiudere meno le palpebre e questo disidrata gli occhi.

Come donare sollievo agli occhi secchi e affaticati

Il disturbo può essere passeggero, ma se persiste è bene rivolgersi a un oculista per un trattamento efficace. Non bisognerebbe trascurare un’irritazione agli occhi, specialmente se già si fa uso di lenti a contatto o se si nota una riduzione della vista. La secchezza oculare non curata potrebbe portare a infiammazioni, patologie oculistiche e danni alla cornea.

Vediamo come ci si può difendere sapendo che tante ore davanti allo schermo possono causare o aggravare questo disturbo molto comune.

Non si devono strofinare gli occhi, bisogna fornire idratazione

Il fastidio di un occhio secco spesso spinge a toccare la parte con le dita. Ciò è controproducente e inoltre non è una buona norma igienica, come ormai sappiamo bene. Specialmente fuori casa o in ambiente lavorativo dobbiamo fare attenzione a rispettare le regole anti-contagio. Queste includono non portare le mani sul viso, specialmente su occhi, bocca e naso.

In questi casi è utile portare con sé una soluzione fisiologica, lacrime artificiali o colliri idratanti.

Donano sollievo e lubrificazione e aiutano a combattere l’istinto di sfregarsi e grattarsi.

Inoltre è davvero importante che tutto l’organismo sia sufficientemente idratato. Per assicurare l’idratazione serve bere almeno due litri d’acqua ogni giorno e seguire una dieta bilanciata.

Infine, gli Esperti consigliano di prendere pause frequenti in cui distogliere lo sguardo dallo schermo e sgranchire il corpo.

Approfondimento

Tante ore davanti al computer? Un piccolo esercizio può proteggere la vista.