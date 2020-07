Tante ore davanti al computer? Un piccolo esercizio può proteggere la tua vista.

Lavorare con il computer, per tante ore, magari con poche pause, mette seriamente a rischio la nostra vista. Eppure è una situazione comune a molte persone, inevitabile per molte professioni, che svolgano il lavoro da casa o in ufficio. Aggiungiamo alle ore di lavoro il tempo passato a controllare lo smartphone, leggere da un tablet, a guardare film e serie tv sullo schermo.

La vista può risentire di queste abitudini. Gli esperti del nostro team ne sanno qualcosa e consigliano di non trascurare il benessere degli occhi. Ecco cosa si può fare per prevenire i danni.

Cosa succede quando passiamo ore e ore a guardare uno schermo?

Secchezza oculare, vista annebbiata, affaticamento degli occhi, mal di testa, ma anche dolore e tensione al collo e alla schiena. Passare tante ore davanti allo schermo non fa bene, e se il lavoro ce lo impone è bene prendere alcune precauzioni.

La postura deve essere corretta: piedi ben poggiati a terra, le gambe a formare un angolo di 90°. Anche tra sedile e schiena dovrebbe esserci un angolo retto, le spalle basse e rilassate, la testa alta. Lenti con filtro luce blu e giusta distanza dallo schermo possono aiutare, ma resta fondamentale fare alcune pause. Le pause servono a sgranchire gli arti, la schiena, il collo, ma si può fare ginnastica anche con gli occhi per mantenerli in salute.

La regola del 20-20-20

Tante ore davanti al computer? Un piccolo esercizio può proteggere la tua vista.Questo esercizio consigliato dagli oculisti è noto come “regola del 20-20-20”.

Come mai si chiama così? È presto detto. Il nome serve a ricordare più facilmente cosa dobbiamo fare. Ogni 20 minuti distogliamo lo sguardo dal pc, per almeno 20 secondi, guardando un punto a 20 piedi di distanza, che corrispondono a circa 6 metri.

Questo semplice esercizio ripetuto ogni 20 minuti dà sollievo a muscoli oculari sotto sforzo.

Potrà davvero fare la differenza!