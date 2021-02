Per lavorare e studiare in serenità è fondamentale un aspetto: l’armonia dello spazio circostante. Scrivere al computer sulle ginocchia o sottolineare le pagine di un libro sul divano è comodo per poco tempo. Una corretta postura, una scrivania della giusta altezza e tanti complementi d’arredo intorno? Queste rappresentano solo alcune delle tante idee per un ufficio in casa che rende più piacevole studiare e lavorare. Il Team di ProiezionidiBorsa ne suggerisce qualcuna in questo articolo.

Piante, aromi e fiori

Uno degli aspetti che non bisogna mai sottovalutare, quando l’obiettivo è avere uno studio casalingo perfetto, è il benessere olfattivo. Circondare l’ambiente di lavoro di aromi familiari o piante e fiori profumati restituirà tanto benessere al corpo. Anche seminare qualche goccia di olio essenziale sulle foglie delle piante o in appositi diffusori, consentirà di godere di tutto il benessere dell’ambiente circostante.

Oggetti d’arredo

Qualche tempo fa, la Redazione di ProiezionidiBorsa aveva mostrato come realizzare un giardino da tavolo per la meditazione in questo articolo. Questi sono strumenti nati appositamente per stemperare ansie e tensioni tipiche dell’ambiente lavorativo. Sono, cioè, un ottimo modo di rilassare il corpo nelle pause di studio o in quelle lavorative.

Una libreria armonica

Un’altra delle tante idee per un ufficio in casa che rende più piacevole studiare e lavorare è circondarsi di libri sistemati in modo ordinato. Chi studia e lavora lo sa, le librerie hanno sempre il loro fascino e fanno quasi venire voglia di lavorare. Consigliamo di sistemare, accanto alla postazione di lavoro, anche solo una piccola libreria, con pochi testi sistemati perfettamente. Una buona idea è quella di dividerli e ordinarli in base al colore, per conferire al tutto anche un’armonia visiva.

Tanto ordine

Ordine è la parola chiave di una postazione per lo studio o il lavoro perfetto. L’ordine stimola la creatività; il disordine la sopprime. Meglio tenere la postazione sgombra da oggetti inutili. Per questo motivo, posizionare accanto alla scrivania un mobiletto o un contenitore per raccogliere fogli od oggetti superflui.

Agende per gli impegni e frasi motivazionali

In un ambiente di lavoro è utile posizionare al muro un organizer o un tabellone in cui annotare impegni o suddivisioni delle giornate di studio. Aiuta tanto anche adibire un piccolo spazio a postazione motivazionale. Un esempio? È possibile aggiungere una piccola lavagna su cui scrivere frasi motivazionali, da cancellare ogniqualvolta se ne abbiano di migliori.

Insomma, queste sono solo alcune delle tante idee per un ufficio in casa che rende più piacevole studiare e lavorare. L’importante è che lo spazio in cui collocare la postazione di lavoro o studio sia un ambiente familiare e armonico.