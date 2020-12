Che le lenticchie siano un piatto di buon auspicio per l’arrivo del nuovo anno è risaputo. Si tratta di una tradizione che affonda le sue radici nel corso dei secoli e che resta tutt’ora inalterata. Qualcuno sostiene che mangiare lenticchie a Capodanno aumenti le probabilità di guadagnare denaro; altri sono fermamente convinti della fortuna che questo piatto porta con sé. Ecco allora tante idee alternative per cucinare le lenticchie di Capodanno che non tutti conoscono.

Lenticchie in crema, zuppa o polpette

Le prime tre idee trasformano le lenticchie in una pietanza alternativa da servire come antipasto. Le lenticchie non vanno servite necessariamente come seconda portata. Esse non vanno neppure assolutamente accostate al compagno (e inseparabile) cotechino. Le lenticchie possono aprire la cena dell’anno nuovo o il primo giorno di calendario del vicinissimo 2021.

Per farlo, trasformarle in una crema e frullarle a mo’ di vellutata. Si possono rendere più sfiziose con un bel crostino di pane fritto e tante spezie aromatiche. In alternativa realizzare una gustosa zuppa, lasciando le lenticchie nella loro consistenza di partenza. Creare, in alternativa, delle gustose polpette da impanare e friggere, dopo averle accuratamente frullate e condite.

Altri modi di trasformare il legume

Vi sono, in realtà, tante idee alternative per cucinare le lenticchie di Capodanno che non tutti conoscono. Fra queste lo sformato di lenticchie da cuocere in forno e super croccante. Trasformare il legume in una soffice crema da spalmare sul pane tostato e realizzare deliziose bruschette da servire come entrée. La polenta è l’alternativa al pane tostato e rende ancor più particolare la preparazione.

E che dire, poi, dei gustosi cestini di patate, con lenticchie e cubetti di cotechino tostato in padella? Per prepararli, realizzare dei cestini di purè di patate da cuocere in forno come fossero delle meringhe. Questi saranno riempiti di lenticchie e abbelliti da cubetti di cotechino già cotto e resi croccanti in padella a fuoco alto. Libero spazio alla fantasia!