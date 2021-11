Ci sono tante ricette che possiamo provare per diventare bravi cuochi. Ancora meglio, poi, se riusciamo anche a consumare degli avanzi di cibo nel frattempo. Oggi proviamo a conciliare queste due cose, andando a conoscere una preparazione deliziosa. Troveremo tante fibre e antiossidanti in questa fantastica ricetta ideale per svuotare il frigo.

Ingredienti

Oggi proviamo a cucinare la salsiccia con un sugo alle verdure, perfetta se abbiamo tanti avanzi da consumare e non sappiamo cosa farcene. Avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

8 salsicce di suino, pollo, o vegane;

400 grammi di pomodori;

2 gambi di sedano;

2 spicchi d’aglio tritati;

1 cipolla tritata;

2 peperoni tritati;

1 cucchiaio di passata di pomodoro;

300 millilitri di brodo vegetale;

1 cucchiaino di origano;

400 grammi di fagioli, anche di diverse varietà;

un mazzo di prezzemolo fresco e tritato;

2 cucchiai di olio;

sale;

pepe nero.

Gli ingredienti sono tutti di facile reperibilità. Tra essi segnaliamo in particolare il sedano e il pomodoro, la cui assunzione potrebbe fare bene alla salute. Infatti, secondo la rivista scientifica Humanitas, questi due alimenti conterrebbero delle sostanze utili all’organismo.

Il sedano ha una quantità di fibre elevata, che potrebbe aiutare a tenere a bada colesterolo e trigliceridi. Inoltre, potrebbe avere proprietà diuretiche e antinfiammatorie.

Il pomodoro contiene sostanze come fosforo, zinco, manganese, e vitamina C. La vitamina C, in particolare, è conosciuta come antiossidante. Potrebbe quindi aiutare a tenere a bada l’invecchiamento, riducendo l’effetto dei radicali liberi sul nostro organismo.

Tante fibre e antiossidanti in questa fantastica ricetta ideale per svuotare il frigo

Una volta che ci siamo procurati gli ingredienti, possiamo iniziare.

Scaldiamo un cucchiaio d’olio in una grande casseruola. Aggiungiamo le salsicce e facciamole rosolare per 5 minuti, rimuoviamole e mettiamole da parte.

Aggiungiamo il resto dell’olio e quindi facciamo un soffritto con cipolla, sedano, aglio e peperoni. Dopo meno di dieci minuti, le verdure dovrebbero essere morbide.

Ora mescoliamo la passata di pomodoro insieme ai pomodori, al brodo e all’origano. Mettiamo in una pentola e portiamo ad ebollizione. Poi aggiungiamoci le salsicce e cuociamo per circa 15 minuti, o comunque fino a quando la salsa è densa. Aggiungiamo un po’ di sale e pepe, poi uniamo i fagioli. Cuociamo e mescoliamo per ulteriori cinque minuti. Dopo di che, possiamo impiattare. Aggiungiamo un po’ di prezzemolo tritato e regoliamo di sale e pepe, poi serviamo.

