Il pistacchio viene considerato l’oro verde per via delle difficoltà richieste per la sua produzione, il reperimento e per il suo alto prezzo di acquisto. Si tratta di una vera bontà verde e lievemente salata, che ben si sposa praticamente con ogni tipo di pietanza. Oggi viene trasformato in pesto, in crema dolce spalmabile o lasciato sottoforma di granella. La sua estrema versatilità ci consente di impiegarlo dall’antipasto al dolce. Ecco allora come assumere tante calorie ed altrettanta bontà per un menu completo a base di pistacchio.

Idee per antipasto e primo a base di pistacchio

Con il pistacchio come ingrediente base si possono realizzare moltissimi antipasti. Un esempio? Delle deliziose cake pops salate impanate nella granella di pistacchio. Le cake pops sono delle caramelle rotonde sorrette da uno stelo che in genere si consumano da dolci. Una valida alternativa è quella di preparare le caramelle salate e realizzare una panatura di pistacchio in granella. Altra idea può essere lo sformato di pistacchio salato, cotto negli appositi pirottini o tartellette di pancarré con pesto di pistacchi.

E per il primo? Il re indiscusso dei primi piatti a base di pistacchio è il pacchero con pesto di pistacchio di Bronte, pomodori pachino e gamberi freschi. Il gusto del pistacchio ben si sposa con lo speck o con la pancetta (magari a cubetti), con cui si possono realizzare deliziosi primi piatti.

E per il secondo e il dolce al pistacchio?

Tante calorie ed altrettanta bontà per un menu completo a base di pistacchio sono un vero stimolo a fare bene in cucina. Nella preparazione dei secondi piatti, il pistacchio può utilizzarsi come impanatura per piatti di pesce, come il salmone, o di carne da farcire come involtino. Anche il tonno rosso è una deliziosa variante, da scottare appena e gustare in tutta la sua prelibatezza.

E per il dolce? Ovviamente tortino di pistacchio dal cuore fondente per conquistare il palato di ogni ospite ed il proprio. In alternativa, specie nella stagione estiva, una cheesecake al pistacchio o al cannolo siciliano con granella di pistacchi. Con un menu di questo, in cucina, il successo è assicurato.