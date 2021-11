Trascorrere una serata in famiglia e preparare qualcosa che possa accontentare tutti, a volte può diventare davvero un’impresa. Soprattutto quando si decide di preparare qualcosa di nuovo con un prodotto tipicamente stagionale. Ma con un po’ di fantasia e mettendo insieme i sapori giusti, si riescono ad accontentare anche i gusti di grandi e bambini. Come ad esempio, quando per avere una ricarica di vitamina, D portiamo a tavola questa lasagna gustosa e tipicamente autunnale a base di funghi.

A volte, però, invogliare i figli a mangiare verdura non è proprio semplice, perciò potremmo utilizzare la verdura come farcitura di un gustoso calzone. Infatti, porteremo in tavola tanta vitamina K in un impasto soffice e leggero con questa verdura per anziani e bambini, ovvero la bieta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

La vitamina K è fondamentale per l’organismo nel processo di coagulazione del sangue e assicura la funzionalità delle proteine che formano e mantengono le ossa.

La bieta è ricca di calcio, utile per ossa e denti e di vitamina K, che rinforzale ossa e protegge il sistema nervoso.

Ecco gli ingredienti per il nostro calzone

Per la preparazione del nostro impasto occorreranno:

250 gr di farina;

250 gr di ricotta;

mezzo cucchiaino di sale;

2 cucchiaini di lievito istantaneo per torte salate;

50 gr di olio evo.

Per la farcitura

150 gr di provola;

1kg gr di bietole;

noci;

sale q.b;

olio evo q.b.

Tanta vitamina K in un impasto soffice e leggero con questa verdura per anziani e bambini

Per prima cosa in una ciotola mettiamo insieme tutti gli ingredienti per l’impasto ad eccezione dell’olio e amalgamiamo. Poi aggiungiamo l’olio a filo, impastiamo e creiamo un panetto liscio.

Successivamente laviamo la bietola accuratamente e la lessiamo in abbondante acqua salata. Al termine la scoliamo, la facciamo raffreddare e la tagliamo grossolanamente. Tagliamo la provola a dadini e la mettiamo da parte.

In una padella ampia, facciamo saltare la bieta con un filo d’olio e un po’ di sale.

Nel frattempo, stendiamo l’impasto dando la forma di un cerchio e farciamo con la bietola, la provola e le noci. Chiudiamo l’impasto come un calzone. Spennelliamo la superficie con un po’ di olio e cospargiamo di origano. Inforniamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti.

Approfondimento

Non molti sanno che il petto di pollo mangiato così è una ricarica di antiossidanti e ferro contro dolori e infiammazioni