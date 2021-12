A tavola è importante scegliere gli alimenti giusti, per donare al nostro organismo il corretto apporto di nutrimenti. Se mangiamo prodotti genuini, di stagione, sicuramente l’apporto di vitamine, sali minerali, fibre sarà notevole.

Anche se proprio in questo periodo di feste sarà difficile rinunciare a dolcetti e pietanze ricche di grassi, dovremo cercare di preparare piatti meno complessi, per avere meno sensi di colpa. Il trucchetto è realizzare torte e ricette salate sane, così da poter osare un boccone in più.

Quindi, invece di fare ricche fritture panate e pasta con soffritti, sarebbe meglio optare per zuppe di stagione, ortaggi al forno, torte a base di frutta colo caloriche. Esistono delle valide alternative per sostituire lo zucchero nei dolci, che permettono un risultato ottimo e invidiabile.

Se,, ad esempio, dobbiamo preparare dei dessert al cucchiaio, o per farcire, potremmo utilizzare 2 frutti invernali, dal sapore particolare e straordinario.

Tanta vitamina C e potassio in tavola grazie a questa dolce crema profumata

Se utilizziamo nelle nostre preparazioni golose il kiwi e il limone, il nostro organismo potrà solo avere dei benefici, in termini di vitamine e sali minerali. Infatti, entrambi hanno un alto contenuto di vitamina C.

Il kiwi, frutto orientale, ha pochissime calorie, fonte di potassio, fibre, antiossidanti, utili a contrastare i radicali liberi. Proteggerebbe la salute cardiovascolare e anche da alcuni sintomi dell’asma. Anche se non bisognerebbe farne abuso, in determinate quantità, può essere utilizzato in cucina, non solo al naturale.

Anche il limone, agrume per eccellenza, è il vero jolly della cucina, usato in diversi modi, anche per pulire diverse superfici. All’interno di questo straordinario frutto, dal sapore acidulo, troviamo una polpa che è fonte soprattutto di vitamina C e potassio. Per assumere le fibre, però, è indispensabile consumare l’interno frutto e non solo il succo spremuto. Ogni parte, infatti, possiede dei nutrimenti in più, come la parte bianca che è ricca di acidi organici, carotenoidi e flavonoidi.

Dolce al cucchiaio o farcitura

Meno sensi colpa e tanta vitamina C e potassio in tavola grazie a questa dolce crema profumata e fresca, adatta a farcire i dolci o da gustare in una coppetta. La preparazione è semplice e veloce, per 4 persone ci vorranno i seguenti ingredienti:

2 kiwi;

1 limone bio;

2 cucchiai di zucchero;

250 ml di latte;

2 cucchiai di farina.

Dopo avere lavato e sbucciato la frutta, tagliamola a pezzetti e frulliamo il tutto con circa 50 ml di latte. In un pentolino, intanto, mescoliamo bene il resto degli ingredienti, fino ad eliminare a freddo i grumi. Potremo poi aggiungere la frutta frullata e accendere il fuoco al minimo.

Mescoliamo continuamente finché la crema non diventerà densa. Non resterà che versarla in un contenitore, sigilliamo con la pellicola e aspettiamo si raffreddi prima di consumarla.