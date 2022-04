Caratteristica classica del passaggio dall’inverno alla primavera è quella debolezza che ci colpisce anche all’improvviso mettendoci KO. Soprattutto quando ci troviamo a fare i conti con improvvise vampate di caldo e giornate che arrivano già a 25 °. Bellissimo il primo sole primaverile dopo l’inverno, ma potrebbe costringere molti di noi a correre in farmacia ad acquistare degli integratori. E, come ricordiamo sempre, anche l’acquisto di quelle che sembrano semplici vitamine e minerali, deve essere concordato col medico o il farmacista. Ma, esistono anche degli alimenti che con l’approvazione della scienza, sarebbero utili per fornirci energia, senza particolari rischi per la salute. Ed è proprio il caso dell’alimento che vedremo oggi e che si presta a essere assunto anche dai celiaci e dagli intolleranti al glutine.

Dai pasti per bambini ai dolci del Nord

Parlare della farina di riso potrebbe riportare indietro nel tempo a quando preparavamo le prime pappette ai nostri bambini. Ma, grazie alle conferme ottenute negli anni scorsi dalla ricerca in campo alimentare, la farina di riso sarebbe un’ottima alleata anche per i celiaci. Non contiene glutine, anche se è abbastanza calorica, e, soprattutto sarebbe riconosciuta come ottima fonte energizzante. Nelle nostre regioni del Nord Italia, dove ci sono risaie di ottima qualità, la farina di riso è utilizzata anche per preparare dei buonissimi dolci e dei biscotti. Oltre, ovviamente ai tradizionali gnocchi e alla pasta. E, non avendo particolari controindicazioni e rischi, negli ultimi anni la farina di riso è diventata protagonista anche nella produzione di pane, grissini, schiacciatine e crackers.

Tanta energia e meno stanchezza con questa farina ricca di minerali e vitamine che non avrebbe controindicazioni e sarebbe ok anche per gli intolleranti

Tendenzialmente la farina di riso ha un sapore neutro, caratteristica che le permette di essere usata in quasi tutte le ricette. Attenzione, a non confondere l’amido di riso con la farina di riso:

il primo è un suo estratto, ma perderebbe nella lavorazione quasi tutte le sue fibre e le proteine;

la farina di riso, ottenuta dalla macinazione del chicco, è una vera e propria farina.

Di cosa è ricca

Rispetto alle altre farine, nonostante fatichi a lievitare, la farina di riso è particolarmente ricca di carboidrati, vitamina B e minerali. Tanta energia e meno stanchezza con questa farina che potrebbe rivelarsi una valida alleata nella lotta alla debolezza stagionale.

