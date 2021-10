La pelle dei piedi è soggetta a screpolature e ragadi a causa delle continue stimolazioni durante le attività quotidiane e nelle attività sportive. Questa condizione colpisce sia gli uomini che le donne e oltre ad essere un problema estetico, se trascurato porta ad una serie di conseguenze.

Talloni spaccati secchi e doloranti saranno un brutto ricordo applicando questo rimedio naturale.

Se non ci prendiamo cura dei piedi andiamo incontro a pelle secca, ispessita, a duroni, calli e ragadi talvolta sanguinanti.

È sempre opportuno prevenire tutto ciò prendendoci cura dei nostri piedi, idratandoli e calzando scarpe traspiranti, comode e con la pianta non troppo dura e rigida.

Ecco perché i talloni spaccati secchi e doloranti saranno un brutto ricordo applicando questo rimedio naturale

Per provvedere alla zona screpolata dei piedi occorrono pochi e semplici prodotti che in molti hanno in casa.

Cosa occorre:

a) una bacinella con acqua tiepida;

b) 2 cucchiai di sale rosa grosso;

c) 3 cucchiai di bicarbonato di sodio;

d) miele;

e) olio vegetale (può essere di oliva, di sesamo o di cocco).

Procedimento

Versare nella bacinella 700 ml di acqua tiepida. Aggiungere i tre cucchiai di bicarbonato di sodio, il sale rosa grosso e l’olio vegetale.

Immergere i piedi nella soluzione e lasciarli in ammollo per quindici minuti, dopodiché tamponarli con un asciugamano.

Stendere un po’ di miele sulla zona interessata e lasciare agire per dieci minuti. È importante non eccedere con il miele, perché potrebbe lasciare il piede appiccicoso. Nel caso in cui questo dovesse accadere, togliere l’eccesso di miele con la carta assorbente da cucina.

L’utilizzo del miele è molto importante, poiché ha un elevato potere idratante.

Il miele può essere versato nella bacinella con l’acqua e fatto sciogliere assieme agli altri ingredienti.

Dopo il pediluvio, e prima di applicare il miele munirsi di pietra pomice e strofinare sulla zona per togliere la pelle morta in eccesso.

Se abbiamo dei talloni con ragadi che sanguinano è opportuno trattare la zona con delle specifiche creme mediche, che aiutano a lenire il dolore e cicatrizzare le ragadi.

Comunque, si consiglia sempre di consultare il proprio medico di fiducia.