Quante volte ci capita di aprire il frigo e trovare ingredienti in scadenza che ci apprestiamo a buttare? In effetti si tratta di una situazione che può capitare anche spesso.

La nostra sensibilità allo spreco, ad ogni modo, negli ultimi anni è aumentata molto.

Noi di ProiezionidiBorsa siamo da sempre in prima linea per dare utili consigli per evitare che il cibo, dal carrello, finisca direttamente nel secchio della spazzatura. Anche in questo articolo vogliamo portare avanti detta linea.

Dunque, se abbiamo degli ingredienti prossimi al deperimento, approfittiamone per svuotare il frigorifero, preparando un frittatone speciale.

Ingredienti

a) Sei uova fresche;

b) tutto quello che possiamo sfruttare: dipende dal nostro frigorifero.

Un frittatone davvero speciale

Qui vediamo, ad esempio, una frittata preparata con ingredienti di diversa natura: salumi, formaggi, verdure e sottoli.

In una terrina larga sbattiamo energicamente sei uova fresche alle quali aggiungiamo sale, grana padano e pepe nero.

Nel frattempo, in una padella calda, facciamo dorare una cipolla bianca tagliata in rondelle molto spesse. Vi aggiungiamo delle zucchine mature tagliate à la julienne. In altri casi le avremmo buttate. Poi aggiungiamo quel pezzo di fontina che nessuno ha avuto il coraggio di finire. Uniamo del salamino a cubetti, gli ultimi carciofini rimasti nel vasetto e una manciata di pomodori secchi in pezzettoni.

A questo punto, le carte in tavola per un frittatone speciale ci sono tutte. Facciamo cuocere uniformemente tutti gli ingredienti. Quindi aggiungiamo le sei uova sbattute arricchite con la parte finale del grana.

Teniamo la fiamma moderata e lasciamo la padella sul fuoco per circa 8-10 minuti. È l’ora di prendere il coperchio e girare la frittata. Manovra che solo pochi campioni olimpionici sanno compiere con grande maestria. Facciamo cuocere la frittata sull’altro lato per un tempo più ridotto. Basteranno circa cinque minuti.

La nostra frittata è pronta, possiamo servirla. Sarebbe superfluo preparare altri piatti. Al più accompagniamola con delle verdure fresche e qualche affettato.

Abbiamo visto, in pochi passi, come svuotare il frigorifero, preparando un frittatone speciale.

