Sventare la truffa sulle bollette di luce e gas è l’allarme di Codacons

In questi mesi abbiamo parlato di tante misure economiche messe in campo dal Governo per dare soldi alle famiglie e imprese italiane. Ma dove trovano i soldi i nostri politici? Semplice aumentando gli oneri. L’ultimo allarme di Codacons: “sventare la truffa sulle bollette di luce e gas”.

L’emendamento che non piace

Tra gli emendamenti presentati al Decreto Rilancio risulta all’associazione a difesa dei consumatori l’inserimento dell’incremento degli oneri di sistema sulle bollette di luce e gas. Questo aumento comporterà una truffa a tutti gli italiani. E’ pur vero che reclamiamo aiuti per ripartire dopo il coronavirus ma è troppo semplicistico da parte delle forze politiche mettere oneri sulla collettività per reperire risorse da destinare ai contribuenti in difficoltà economica.

Pagare in modo inconsapevole di più

La levata di scudi è solo all’inizio. Con l’approvazione di tale emendamento, gli italiani pagheranno bollette più salate. Altro che ribassi delle tariffe tanto sbandierate ai quattro venti. Una introduzione di una tassa occulta che peserebbe sulle fatture energetiche dei consumatori.

La protesta del Codacons

L’associazione dei consumatori mette in evidenza che le bollette rimarrebbero invariate a causa dei maggiori oneri di sistema che annullano del tutto il ribasso del costo dell’energia, realizzando così un inganno e quindi una truffa a danno dei consumatori.

Un meccanismo che sa di beffa per i consumatori già alle prese con evidenti problemi con le casse familiari.

La richiesta

Sventare la truffa sulle bollette di luce e gas è un compito morale che la politica deve assumersi. Anzi il Governo deve fare ogni sforzo per tagliare per tutto l’anno in corso gli oneri di sistema che pesano sulle bollette energetiche e con cui si finanziano i più disparati settori.

Le imprese e le famiglie italiane non se la passano bene da oltre tre mesi. Tutti registrano una riduzione del reddito e pagare le utenze è diventato un problema serio.