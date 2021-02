Siamo soliti pensare a determinati ingredienti come utili per un solo determinato scopo. Molte volte infatti è così, e dunque ci troviamo ad utilizzare un prodotto di pulizia o un elettrodomestico solamente per un’azione specifica. La lavatrice per lavare i vestiti, il ferro da stiro per stirarli, e così via. Al fine però di sfruttare al meglio ciò che acquistiamo per la casa, e in particolare per la cucina, dovremmo cercare di pensare più in grande, e studiare in quanti modi possa tornarci utile lo stesso oggetto. Andiamo dunque a vedere qualche esempio.

Il caso del microonde

Proprio a questo proposito ci siamo occupati in passato dell’incredibile versatilità del forno a microonde. Questo elettrodomestico infatti può fare per noi molto di più che scaldare l’avanzo della cena della sera prima. In caso si voglia conoscere qualche segreto al riguardo, consigliamo di cliccare qui.

Soffermandoci dunque su questo fantastico elettrodomestico, in questo articolo vogliamo rivelare un metodo per pulirlo che si rivela, a dir poco, sorprendente. Infatti sveliamo un uso che nessuno si aspetta delle bustine di tè già utilizzate.

Addio sporco e cattivi odori

Come possiamo immaginare per mantenere il microonde funzionale e utile per il maggior tempo possibile è necessario dedicargli una, seppur minima, manutenzione. Niente di eccezionale, se non appunto disinfettarlo e pulirlo dopo un certo numero di utilizzi.

Bene, a questo scopo, possono venirci in aiuto delle componenti che consideriamo solitamente come scarti. Dunque sveliamo un uso che nessuno si aspetta delle bustine di tè già utilizzate. Proviamo infatti, una volta bevuto con calma il nostro meritato tè, a sfruttare la bustina in questo modo.

Lasciamola raffreddare se ancora calda, per poi strofinarla su tutte le superfici del forno, sia interne che esterne. Il primo beneficio di questa soluzione lo andremo a notare immediatamente, in quanto saremo subito in grado di odorare un ottimo profumo proveniente dal microonde. Infatti le bustine elimineranno i cattivi odori, causati ovviamente dall’intenso utilizzo che abbiamo fatto del forno, rimpiazzandoli con l’aroma del gusto che presentano. Inoltre con esse, grazie alla proprietà sgrassante che presentano, riusciremo anche a lucidare il perimetro del microonde, eliminando residui di sporco e incrostazioni. Provare per credere.