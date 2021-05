È uno dei cibi considerati poveri ma ricchissimo di ferro. Può essere un ottimo secondo e se cucinato nel modo giusto, si trasforma in una prelibatezza che avremo voglia di cucinare più spesso. Si tratta del fegato di vitello. Consigliatissimo per problemi di anemia da ferro che riguardano spesso le donne.

C’è un modo fresco ed estivo per cucinarlo uscendo dalla classica (seppur gustosissima) ricetta alla veneziana. Quindi sveliamo un trucchetto delizioso per cucinare un alimento povero con quel tocco di gusto estivo in più che ci assicura una pronta risposta energetica e un sapore agrodolce. Si tratta del fegato al limone.

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per due persone:

a) 250 grammi di fegato di vitello;

b) un limone medio;

c) due spicchi d’aglio;

d) olio extravergine di oliva;

e) sale e pepe.

Preparazione

Grattiamo la buccia del limone e teniamola da parte. Sarà questo il trucchetto che poi farà la differenza su una ricetta che comunque è abbastanza diffusa. Procediamo poi col dividere il limone e spremere tutto il succo. Lo teniamo da parte.

Intanto mettiamo in padella un filo d’olio con due spicchi d’aglio. Appena l’aglio inizia ad indorare aggiungiamo le fettine di fegato. Dovranno essere tagliate in modo sottile. Sarà bene, infatti, farle preparare già con questo spessore dal nostro macellaio di fiducia.

Lasciamo le fettine per un minuto sui fuochi in modo da non determinare la cottura tramite la frittura. Aggiungiamo subito il succo di limone. Un po’ per volta. Fino a raggiungere i dieci minuti circa.

Magari terminato il succo di limone possiamo aggiungere un goccio d’acqua per proseguire la cottura. È importare, infatti, mantenere sempre un sughetto di base. Avremo cura di girarlo di tanto in tanto fino ad ultimare la cottura.

Come servirlo

Il tocco in più consiste nel cospargere la buccia di limone grattugiata sopra, decorando anche il piatto.

Il risultato sarà una pronta risposta energetica, leggera e salutare per un gusto saporito che vorremmo replicare presto.