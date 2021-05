Per trascorrere dei piacevoli momenti in compagnia prima e dopo le nostre attesissime vacanze, possiamo dare spazio alla nostra creatività.

Intanto cercheremo di uscire, quando possiamo. Ma se ci va, possiamo anche organizzare una cena all’aperto per amici speciali. Sul nostro terrazzo o sull’attico, per i più fortunati.

Se siamo abilissimi possiamo organizzarci anche su un balcone non proprio strettissimo. Oltre alla cena, possiamo giocare e divertirci nell’allestimento dello spazio prescelto.

Per aiutarci sveliamo tre idee fantastiche più un consiglio per abbellire il nostro terrazzo per una cena all’aperto e coccolare gli ospiti spendendo poco.

Osserviamo gli spazi a disposizione

Prima di procedere ad acquisti impulsivi di poltroncine o tavolini, regoliamoci in base a quanto spazio abbaiamo.

Non utilizzeremo un tavolo lungo se abbiamo una metratura limitata. Intanto un arredo di base dovrebbe già esserci, perché lo abbiamo acquistato ad inizio stagione o magari già ce l’avevamo. Se in ottime condizioni, lasciamo questi arredi come base d’approdo.

Se dobbiamo muoverci in un ambito medio piccolo, ci procureremo delle sedie pieghevoli. Spesso ci sono già in casa. Oppure possiamo comprarle. Ce ne sono in commercio (sia nei negozi fisici che online) a prezzi veramente irrisori. Eviteremo poltroncine e decorazioni a terra.

Se lo spazio è ampio

In questo caso possiamo sbizzarrirci di più. Spazio a cuscini, piante, tavoli allungabili.

Per tenere sempre ferma l’attenzione sulla tasca, possiamo utilizzare i pallet. A volte li teniamo in cantina. Diversamente il costo si aggira sui 10 euro.

Due o tre pallet possono essere sovrapposti e rendere l’allestimento molto originale e chic. Sempre nel sottoscala, o in garage, a volte ci sono vecchie panche. Pulite adeguatamente, fanno la loro figura.

Le luci

Sono utili per illuminare ma anche solo per decorare e rendere elegante l’ambiente. Siamo alla terza idea che Noi di ProiezionidiBorsa ci sentiamo di condividere e donare ai nostri Lettori. Sveliamo tre idee fantastiche più un consiglio per abbellire il nostro terrazzo per una cena all’aperto e coccolare gli ospiti spendendo poco.

Se ci piacciono, possiamo usare delle candele. A questo punto usiamo anche un po’ di citronella. Uniamo la funzionalità alla coreografia. Possiamo però anche acquistare una catena di luci. In questo caso anche se abbiamo uno spazio piccolo, possiamo porle lungo la parete. Costano veramente poco. Tra l’altro le riutilizzeremo perché l’estate è solo alle porte.

Prima puliamo il pavimento

E in conclusione, prima di passare agli allestimenti, ecco il nostro consiglio in più: impegniamoci a pulire bene. Possiamo farlo in poco tempo per risultati efficaci. Infatti ecco come lavare il terrazzo in 5 minuti per un pavimento splendente ed evitare che l’acqua possa cadere ai piani inferiori e innervosire il vicino.