Gran parte degli italiani con l’aumento delle temperature cambia il proprio regime alimentare evitando di mangiare determinati cibi. Perciò sveliamo quali cibi comprare nei prossimi mesi per combattere l’afa e il caldo torrido. L’imperativo è spostare l’attenzione su frutta e verdura poiché tra giugno e agosto c’è un’esplosione di prodotti stagionali che fanno veramente bene. Infatti gran parte di frutta e verdura contengono vitamine e sali minerali fondamentali per far fronte al caldo torrido dei mesi estivi.

Cosa vediamo sui banchi del mercato

Chi quotidianamente si occupa della spesa al supermercato ha notato sui banchi una grande quantità e varietà di verdure di stagione. Infatti peperoni, zucchine, asparagi, fave, sedano, rucola, piselli di ogni forma e dimensione sono presenti sui banchi del mercato. Parallelamente l’aroma delle erbe aromatiche come il basilico ha il compito di profumare e trasformare moltissimi piatti.

Non è nostra intenzione, in questo articolo indicare analiticamente tutte le proprietà nutritive di frutta e verdura. Invece chi interessato ad approfondire l’argomento, può dare uno sguardo alla nostra sezione dedicata al tema.

Cosa mangiare a luglio

Per il settimo mese dell’anno mancano ancora tre settimane ma almeno leggendo questa guida i nostri Lettori saranno in grado di prepararsi a cosa mangiare. In questo periodo, solitamente più caldo, è consigliabile mangiare verdure crude.

Questo permette ad ognuno di noi di avere il giusto apporto di sali minerali, vitamine e nutrienti. Viceversa, cuocendo le verdure si rischierebbe di ridurre il contenuto di acqua e vitamine che si perderebbero, appunto, in fase di cottura. In questo periodo zucchine, carote e pomodori sono nel massimo dello splendore.

Scegliamo bene le verdure di stagione sotto il solleone

Per il terzo mese estivo, cioè agosto, vale il discorso di luglio. Anche se con la presenza di altri prodotti. Infatti in questo periodo si iniziano a intravedere verdure tipiche del periodo autunnale come le zucche e i funghi. Vogliamo però soffermarci qualche minuto su questo alimento. Ad agosto scoppia la voglia di funghi porcini perché sono davvero poveri in calorie e la loro composizione è quasi interamente a base acquosa.

Sveliamo quali cibi comprare nei prossimi mesi per combattere l’afa e il caldo torrido

Ora chi ha letto l’articolo fino a qui sa cosa mangiare nei prossimi tre mesi estivi in modo da non sentirsi appesantito.